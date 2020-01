Match entre Pedro Infante et Gears of War

Qui dirait que l’âge d’or du cinéma mexicain et le monde des jeux vidéo auraient un jour une certaine similitude. Bien que Pedro Infante, l’un des acteurs les plus reconnus au Mexique grâce à des films (dont certains classistes) tels que Nous les pauvres (1947) et Vous les riches (1948), n’a absolument aucun rapport avec la saga Gears of War de Epic Games, Il semble que quelqu’un ait trouvé une petite et étrange coïncidence qui unirait l’interprète mexicain à l’un des jeux vidéo les plus populaires d’aujourd’hui: sa musique.

Il se trouve qu’un utilisateur de Reddit surnommé XtreamGF il y a environ un mois a fait un post sur le subreddit Gears of War, se demandant s’il était possible qu’un film mexicain ait pu inspirer le thème principal de GoW. Cela est certainement très peu probable, mais l’auteur de l’article a expliqué que sa découverte était par hasard. «Comment diable avez-vous trouvé ça? Je veux dire, regardez-vous beaucoup de vieux films et quand y avez-vous pensé? », A demandé un autre utilisateur de Reddit, désireux (comme moi) de savoir comment diable il a fait cette rare découverte. Êtes-vous un expert du cinéma? Et bien non:

“Je suis mexicain, et mon père regardait ce film quand la mélodie a sonné et je me suis dit: je l’ai déjà entendu … puis je lui demande le nom du film …”, a-t-il dit

Voici la vidéo qui montre les similitudes entre Gears of War et le film de Pedro Infante:

Le film parle du troisième mot de 1956 (oui, il est aussi vieux que nos ancêtres), mais son synopsis est plus hilarant que l’intrigue de n’importe quel film mexicain actuel. Le film commence lorsque deux sœurs âgées, avec un neveu (Pedro) décrit comme sauvage, engagent un enseignant pour bien éduquer leur jeune neveu … qui a 28 ans. Le troisième mot a été réalisé par Julián Soler et a également joué avec Sara García et Marga López.

