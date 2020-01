Matilda reviendra à l’écran comme une œuvre musicale et cinématographique

Bientôt, nous pourrons chanter le cri de guerre de plus d’une génération: Bruce, Bruce, Bruce, Bruce!, depuis l’histoire de Matilda reviendra à l’écran. Il a été confirmé que l’histoire écrite par Roald Dahl aura une nouvelle adaptation, bien qu’elle soit différente de ce que Danny DeVito nous a donné au milieu des années 90.

Sony Pictures et Netflix se sont associés pour créer une version musicale de Matilda. Selon The Hollywood Reporter, ce sera une pièce de théâtre mise en place au Royaume-Uni qui sera filmée puis diffusée sur le service de streaming mondial.

L’adaptation cinématographique de Matilda the Musical sera dirigée par Matthew Warchus, qui était également le directeur de la comédie musicale qui a remporté plusieurs prix Laurence Olivier en 2012. Warchus est directeur artistique du Old Vic Theatre de Londres et a réalisé le film Sympathetic de 1999, avec Nick Nolte and Pride 2014 avec Bill Nighy. Dennis Kelly, qui a remporté un Tony du meilleur livre pour l’adaptation du roman, écrira le scénario.

Matilda suit l’histoire d’une jeune prodige de rat de bibliothèque maltraitée par ses parents ignorants dans une école dirigée par un directeur violent, trouve un esprit apparenté dans son professeur, Mlle Honey.

