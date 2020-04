«Matilda: The Musical»: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Prochainement sur Netflix, l’adaptation cinématographique passionnante de la bien-aimée production du West End, Matilda: The Musical. Actuellement, les détails sont rares, mais nous garderons une trace de tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Matilda: The Musical.

Matilda: The Musical est une prochaine comédie musicale Netflix Original dirigée par Matthew Warchus, et basée sur la comédie musicale du même nom de l’écrivain Dennis Kelly.

Quand est-ce que Matilda: The Musical arrive sur Netflix?

Il est extrêmement tôt pour Netflix d’annoncer une date de sortie, mais avec une production qui devrait commencer plus tard cette année, tout ce que nous savons, c’est Matilda: The Musical arrivera sur Netflix en 2021.

Quelle est l’intrigue de Matilda: The Musical?

Matilda, une jeune de cinq ans et demi, jeune, douée et incroyablement intelligente, lutte contre la stupidité de sa famille. À l’école, Matilda se lie d’amitié avec la charmante Miss Honey et peut enfin montrer ses prouesses intellectuelles. Malheureusement, l’école est dirigée par la tyrannique Miss Trunchbull qui est fière de punir sévèrement les étudiants. Lorsque Matilda développe des pouvoirs télékinésiques, elle sollicite l’aide de Mlle Honey alors qu’ils travaillent ensemble pour arrêter Mlle Trunchbull.

Qui sont les acteurs de Matilda: The Musical?

La plus grande annonce de casting est la préférée des fans de Harry Potter, Ralph Fiennes a été choisie comme la méchante directrice de l’école primaire de Crunchem Hall, Miss Trunchbull.

Dans chaque production de Matilda: The Musical, Miss Trunchbull a été représentée par des acteurs masculins. La production cinématographique poursuit clairement cette tradition avec l’excellent Ralph Fiennes.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a aucune confirmation officielle, mais Emma Stone a été approchée pour interpréter le rôle de Miss Honey.

Aucun des autres acteurs n’a encore été choisi pour le moment, mais un appel au casting pour le personnage principal (Matilda) et les rôles de soutien était disponible au début de l’année. Les candidatures devaient être soumises fin janvier, ce qui signifie qu’il est très probable que nos Matildas seront coulées très bientôt.

Quand la production de Matilda: The Musical doit-elle commencer?

Grâce aux informations du casting, nous savons que le tournage de la comédie musicale devait commencer en août et se terminer en décembre.

Les répétitions devaient commencer en juin, mais pour le moment, il est difficile de savoir si la pandémie de coronavirus en cours aura un impact sur la production de Matilda: The Musical.

Si le programme se déroule normalement, le tournage de Matilda: The Musical sera terminé d’ici la fin de l’année.

Quel studio produit Matilda: The Musical?

Réalisation de la production de Matilda: The Musical is Working Title Films. Le studio est célèbre pour sa production de comédies musicales telles que Billy Elliot, Les Misérables et, plus récemment, la tristement célèbre adaptation cinématographique de Cats.

La musique de Matilda: The Musical

Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur la musique de Matilda: The Musical, vous pouvez consulter l’album complet de l’enregistrement du casting d’Orginal London sur Spotify:

Si vous ne souhaitez pas être gâté avant l’arrivée de la comédie musicale sur Netflix, nous éviterons d’écouter l’album.

Alternativement, voici un extrait de ce à quoi s’attendre de Matilda: The Musical avec la performance live de Naughty aux Olivier Awards 2013.

Quelle est la durée d’exécution de Matilda: The Musical?

La durée d’exécution de toutes les chansons de Matilda: The Musical équivaut à 68 minutes, ce qui signifie qu’il ne serait pas exagéré de voir l’adaptation du film durer entre 80 et 90 minutes.

Êtes-vous enthousiasmé par la sortie Netflix de Matilda: The Musical? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!