Matrix 4 Cast ramène le mérovingien – / Film

Hé, tu te souviens du Mérovingien? Le vampire bizarre (je pense?) De The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions? Eh bien, il est de retour. Lambert Wilson, qui a joué le personnage, serait en négociation pour apparaître dans The Matrix 4, la mystérieuse nouvelle suite réalisée par Lana Wachowski. Dans d’autres actualités de casting de Matrix 4, Eréndira Ibarra, qui a travaillé avec Wachowski sur Sense8, fait désormais partie de l’équipe.

Je sais que les suites de Matrix ont leurs défenseurs, mais je ne suis pas l’un d’eux. Le premier Matrix reste un grand film de tous les temps. Les deux films de suivi? Pas tellement! Mais les fans de ces deux suites pourraient être excités par la nouvelle que The Merovingian, l’un des nombreux personnages loufoques introduits dans les suites, revient pour The Matrix 4.

Selon Allocine, l’acteur mérovingien Lambert Wilson dit qu’il est en pourparlers pour reprendre le rôle, si le calendrier le permet. Selon le Wiki Matrix, «The Merovingian (parfois appelé The Frenchman) est un ancien programme puissant qui réside dans la matrice. Se décrivant comme un «trafiquant d’informations», le Mérovingien se comporte comme un chef de file d’un syndicat du crime fortement organisé. Lui et sa femme Persephone exploitent un réseau de contrebande offrant un refuge pour les programmes exilés dans Matrix. »Monica Bellucci a joué Persephone, ce qui pose la question: est-ce qu’elle revient également?

Pendant ce temps, Deadline dit qu’Eréndira Ibarra, qui est apparue sur Sense8, fait également partie de la distribution de The Matrix 4. Il n’y a cependant aucune information sur le personnage d’Ibarra. Ibarra rejoint une formation qui comprend les anciens membres du casting Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith, et les débutants de la franchise Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere et Yahya Abdul-Mateen II. Nous savons très peu de choses sur The Matrix 4, mais la rumeur veut qu’Abdul-Mateen II joue une version plus jeune de Morpheus, le personnage de Laurence Fishburne, ce qui pourrait suggérer que ce film est un prequel. Fishburne n’a pas encore été annoncé comme revenant, ce qui est un peu étrange.

La Matrix 4 devrait sortir en salles 21 mai 2021, le même jour qu’un autre film de Keanu Reeves, John Wick 4.

