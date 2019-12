Matrix La matrice de Billie Eilish ne croit toujours pas au succès de sa fille

L'actrice Maggie Baird dit que le succès de sa fille dans la musique ne le croit pas, "cela ressemble à de l'aliénation".

L'actrice Maggie Baird a révélé sa conscience, suite au succès retentissant de sa fille Billie Eilish, qui est déjà une vraie figure dans le monde de la musique.

Le chanteur a eu 18 ans il y a quelques jours et est considéré comme l'un des interprètes les plus importants à cette époque. Son parent dans le logiciel de James Corden a commenté: «La foule me demande beaucoup: 'Qu'est-ce que ça fait de voir qu'il joue dans le City Hall Broadcasting?', Et la vérité est que je peux affirmer que je ne le crois toujours pas, je Cela semble une aliénation. Quand je l'ai vue chanter quand Finneas (le frère de Billie) a joué la chanson, j'ai été étonné. C'est juste qu'il n'y a pas eu un seul instant dans ces quatre derniers ressorts qui n'ait été surréaliste. »

Billie Eilish ne laisse pas transparaître l'importance vitaliste que son frère Finneas a eue dans sa carrière: «Une fois que nous avons commencé à composer des chansons ensemble, Finneas m'a dit à moitié comme une blague alors que nous avions déjà envisagé de travailler ensemble, ce qui allait faire mon destin pop le plus important de la planète, et bien sûr, amoldonado puis nous avons ri tous les deux. »