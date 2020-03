Matt Barnes, ancienne star de Basketball Wives, purifie l’air lors de sa rupture avec Anansa Simms

Matt Barnes et Anansa Sims se disputent toujours les détails de leur séparation. La fille de Beverly Johnson et mannequin de taille plus a maintenant une injonction contre son ex championne de la NBA, alléguant du harcèlement. Barnes nie toutes les affirmations et nettoie l’air dans une récente interview à la radio.

Anansa Sims et Matt Barnes via Twitter

Matt Barnes et Anansa Sims retombent après leur séparation

La rupture a semblé amicale au début jusqu’à ce que Barnes fasse allusion à ne pas pouvoir voir son fils, qu’il partage avec Sims.

Source: Instagram

Elle a riposté et a nié qu’elle gardait leur fils loin de Barnes, alléguant également qu’elle avait une ordonnance de protection contre Barnes.

Source: Instagram

Barnes a affirmé que Sims utilisait l’ordonnance de protection comme un stratagème pour leur garde d’enfant à venir et une date de visite au tribunal pour travailler en sa faveur. Ils ont tous deux partagé des captures d’écran de textes organisant des visites pour leur fils, tous deux affirmant que l’autre omettait certaines informations sur leurs messages.

Source: Instagram

Dans le dernier article Instagram de Barnes, il a promis d’essayer de garder leurs problèmes hors des réseaux sociaux et de permettre aux tribunaux de faire le travail.

Matt Barnes explique pourquoi il a mis fin à sa relation avec Anansa Sims

Barnes s’est entretenu avec Hollywood Unlocked pour clarifier leur air sur tout ce qui s’est passé avec les Sims. Il dit que leur relation a progressé rapidement et en quelques mois, Sims a découvert qu’elle était enceinte.

Source: Instagram

Barnes dit que lui et Sims ont eu une discussion sérieuse sur le statut de leur relation à l’époque et ont évalué leurs options.

«J’étais plutôt du côté de« C’est rapide, est-ce la bonne décision pour nous? Notre relation est nouvelle », a-t-il expliqué. Il dit que Sims a répondu: “Ça marchera.”

Barnes a accepté d’essayer la relation mais au bout d’un moment, il s’est rendu compte qu’il n’était pas satisfait.

Source: Instagram

«J’ai vraiment fait un effort. J’ai pris une photo de famille. Quand m’as-tu déjà vu sur une photo de famille? Je l’ai postée. Je n’étais tout simplement pas à l’aise tout le temps et je pense juste que autant de s ** t que j’ai vécu et autant d’argent que j’ai perdu dans les batailles judiciaires et à mon ex et autant que je l’ai été traîné dans la boue et tout – pour moi, je suis au point où je suis égoïste et vous devez vous adapter à mon plan de jeu, sur mon chemin, et continuer avec ça ou ça ne marchera pas… .Je veux juste être heureux et avec tant de gens qui meurent, moi qui pousse 40 ans, vous vous rendez compte que la vie est courte et qu’il est important d’être heureux pendant que vous êtes ici, alors je suis parti. »

Hollywood débloqué

Matt Barnes dit qu’Anansa Sims est méchant depuis qu’il a mis fin à leur relation

Barnes dit que les choses se sont bien passées entre les deux après leur séparation, mais il pense que la famille et les amis de Sims l’ont encouragée à jouer.

Source: Instagram

“Je n’étais pas parfait mais je ne suis pas une mauvaise personne … Je n’ai rien fait pour mériter une injonction. Je suis très transparent face à une faute et la situation n’était plus une situation confortable pour moi et mes jumeaux et j’ai décidé de m’en éloigner », a déclaré Barnes. “Vous ne pouvez plus vous séparer et vous séparer – quelqu’un va entrer dans son oreille – sa mère ou les membres de sa famille vont entrer dans son oreille et c’est fou.”

Barnes dit que malgré la façon dont les choses se déroulent actuellement, il ne veut pas être ennemi de son ex. Il a félicité Sims d’être la femme la plus solidaire avec laquelle il ait jamais été en relation et est convaincu qu’ils finiront par arriver à un meilleur espace de coparentalité.