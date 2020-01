Matt Czurchy reviendrait-il dans le rôle de Logan Huntzberger dans un deuxième réveil?

Gilmore Girls: une année dans la vie a vu

retour de Matt

Czurchy comme Logan Huntzberger sauvage et souvent doux. Son histoire dans le

la saison de réveil en quatre parties a laissé aux fans plus de questions que de réponses

sort de Rory

La relation entre Gilmore et Logan. L’enfant sauvage résident pourrait-il revenir

une deuxième saison de renouveau?

Une année dans la vie revient-elle pour une deuxième saison?

Il n’y a pas de mot défini pour savoir si une deuxième saison aura lieu ou non,

mais sur Twitter, Netflix donne de l’espoir aux fans. Le géant du streaming a tweeté

une photo de Logan et du petit ami de Rory dans la renaissance, Paul. dans le

photo, on demande aux fans où se situe une expo-sciences de 8e année

besoin d’un, se référant à l’arc de la saison 6 dans lequel Luke

découvre qu’il a une fille. Le message d’origine a été envoyé en 2016, mais il

semble toujours pertinent.

Ted Sarandos, le responsable du contenu de Netflix, a également été

cité comme disant qu’ils sont en pourparlers avec l’équipe de rédaction derrière le

série bien-aimée, et les discussions sont en cours, selon Morning Picker.

On sait peu de choses sur la série, y compris sa date de sortie. Ce que nous faisons

savoir que rien n’est actuellement filmé, mais la publication Twitter ne

indiquent que la paternité du bébé de Rory sera probablement l’objectif principal.

Matt Czurchy fera-t-il une autre apparition?

Si les cerveaux derrière Gilmore Girls reviennent pour un

deuxième saison, il semble que Logan jouera un rôle majeur dans la série.

Alors, cela signifie-t-il que Matt Czurchy reviendra pour reprendre le rôle? Personne n’est sûr

à l’instant. Czurchy, en 2018, a déclaré qu’il n’avait entendu parler d’aucune

travailler, selon UPI,

mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas prêt à le faire si cela se produit. Il a ouvertement

a admis qu’il y avait plus d’histoire à raconter.

Matt Czuchry | Roy Rochlin / FilmMagic

À l’heure actuelle, Czurchy est occupé par d’autres projets. Il travaille sur The

Resident, un drame sur le renard qui se concentre sur la vie de plusieurs médecins

travailler dans un milieu hospitalier en évolution rapide. La troisième saison de la série est l’une des

la série scriptée la moins cotée du réseau, mais on ne sait pas si Fox

continuera à diffuser la série, selon TV

Le final de la série.

Logan est-il le père du bébé de Rory?

À la fin de la première saison de réveil, les fans apprennent que Rory est

Enceinte. Qui le père de cet enfant semble assez en l’air. Rory jamais

révèle cette information, mais de nombreux fans assument son désir de lui parler

père, Christopher Hayden, sur la situation, signifie Logan

est en fait le père de son enfant. Après tout, Logan partage de nombreux

Traits de personnalité de Christopher, et la situation entre Rory et Logan est

tout aussi compliqué que la situation entre Lorelai

et Christopher l’a toujours été.

On peut supposer que si Czurchy reprend son rôle une fois de plus, que

il jouera un rôle important dans le déroulement des choses. S’il est le père de Rory

enfant, les fans verront probablement la paire trouver où aller d’ici. Dans

la renaissance, l’ancien couple avait un ami avec accord de prestations, tandis que

Logan était fiancé à l’Odette jamais vue, et Rory était impliqué dans le très

oubliable, Paul.

Un

deuxième accent de réveil sur la façon dont la paire fonctionne à travers le drame d’un

enfant inattendu? Il pourrait en être ainsi, bien que personne ne parle de la

contenu d’un deuxième réveil pour l’instant. En fait, nous ne savons même pas si c’est

va arriver. Si Logan n’est pas le père du bébé de Rory, et plutôt son Paul

ou le Wookie inconnu, le rôle de Logan peut être assez insignifiant s’il apparaît

du tout.