Matt Damon dans le thriller James Mangold – / Film

Auteur Don WinslowLe roman de 2017 La force a attiré l’attention d’Hollywood avant même sa publication. Mais maintenant, le projet prend de l’ampleur, car un nouveau rapport dit que Matt Damon (Jason Bourne) devrait retrouver son directeur Ford contre Ferrari James Mangold pour jouer dans une prochaine adaptation cinématographique.

Nous savons depuis un certain temps que le réalisateur de Logan et Cop Land, James Mangold, était attaché à la réalisation d’une version cinématographique de The Force, mais aujourd’hui, Deadline a rapporté que Matt Damon avait signé pour jouer le rôle principal d’un flic corrompu. Voici comment le point de vente décrit l’intrigue:

Damon est attaché à jouer Denny Malone, un détective du NYPD qui dirige une élite de lutte contre le crime, mais plie la loi si souvent qu’il perd la frontière entre le bien et le mal et se retrouve pris au piège dans un scandale de corruption imminent. Pour empêcher les tensions raciales qui couvent depuis longtemps dans la ville d’exploser, il doit réconcilier le gardien idéaliste qu’il se considère toujours avec le flic corrompu qu’il est devenu. Il est assiégé de toutes parts: les gangs de drogue de Harlem, la foule avec laquelle il est au lit, les flics frère qu’il est sur le point de détruire, le bureau du maire qui craint ce qu’il sait et qu’il peut impliquer, les enquêteurs fédéraux qui veulent le mettre derrière les barreaux . Mais surtout, il se débat avec le marché faustien sur la table qui l’obligera à témoigner contre son équipe loyale mais sale, pesant sa loyauté sur sa propre famille.

David Mamet (Glengarry Glen Ross, The Edge) a été embauché à l’origine pour écrire le script, mais Mangold a depuis travaillé avec Scott Frank (Logan) sur une réécriture. Ridley Scott produit à travers ses Scott Free Productions, donc celui-ci a une liste assez impressionnante de talents attachés jusqu’à présent. Damon a déjà joué un fonctionnaire corrompu dans le film oscarisé The Departed, mais depuis plus de dix ans, je suis curieux de voir s’il sera en mesure d’attaquer ce projet sous un angle différent.

Les flics corrompus sont un sujet fréquent au cinéma et à la télévision (Training Day, Donnie Brasco, The Shield… la liste continue), et il semble que les cinéastes aient la possibilité d’aborder des sujets tels que la violence policière – en particulier, les meurtres indicibles de personnes non armées. les Noirs trop fréquents depuis des décennies. Mangold est un réalisateur si simple et Frank un écrivain si concis et pointu que j’espère que cette adaptation se sent comme un retour musclé et graveleux, et je suis ravi de voir ce que Damon fait devant la caméra.

Articles sympas du Web: