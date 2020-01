Matt Reeves annonce le début de la production de The Batman

Après des mois de casting et de rumeurs, les caméras sont enfin prêtes à rouler Le Batman. Le réalisateur Matt Reeves s’est rendu sur Twitter pour annoncer officiellement le début de la photographie principale sur le redémarrage très attendu. Pour ce faire, il a partagé une photo d’un clap orné d’une première version du logo du film. Vous pouvez le vérifier par vous-même ci-dessous.

Techniquement, la production sur Le Batman est en cours depuis quelques semaines. Quelques paparazzi amateurs ont passé le mois dernier à capturer une poignée de photos des plateaux londoniens du film. Les fans ont également repéré plusieurs figurants jouant aux policiers de Gotham City ainsi que plusieurs véhicules GCPD. De plus, des photos d’une camionnette Gotham Action News et d’un camion Gotham Water & Power sont également apparues en ligne.

Malheureusement, nous n’avons pas encore aperçu de haute qualité de Le BatmanMembres principaux de la distribution. Cependant, ils seront sur le plateau assez tôt. Plus tôt ce mois-ci, l’actrice Catwoman Zoe Kravitz est apparue sur Le salon Ellen DeGeneres la veille, elle s’est envolée pour Londres pour commencer le tournage. Et la semaine dernière, Colin Farrell (le Pingouin) était l’invité de la même émission et a révélé qu’il commencerait “dans environ deux semaines”. Farrell est également apparu récemment sur Jimmy Kimmel Live et a félicité Reeves et Mattson Tomlin pour le “beau script sombre et émouvant”.

Le Batman ouvre en salles le 25 juin 2021.

Êtes-vous plus excité de voir le redémarrage maintenant que le tournage a commencé? Dites-nous ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous!

