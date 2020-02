Matt Reeves aurait voulu présenter Harley Quinn dans sa trilogie Batman

Compte tenu de la récente renaissance créative de la DCEU, ainsi que du succès d’un milliard de dollars qui a salué la victoire subséquente des Oscars de Joker et Joaquin Phoenix pour le meilleur acteur, il y a eu une certaine confusion et beaucoup de maux de tête narratifs sur la façon dont Warner Bros prévoit de gérer leur bande dessinée réserver des propriétés à l’avenir.

L’univers partagé est toujours peuplé de personnages qui remontent à l’époque de Zack Snyder à la barre, mais il y a également eu plusieurs acteurs qui ont quitté le navire, ainsi que Joker et Le Batman éclatement dans des chronologies distinctes qui n’ont rien à voir avec le récit préétabli. Par exemple, Wonder Woman 1984 débarque plus tard cette année dans le cadre du DCEU, mais la dernière fois que nous avons vu Diana Prince de Gal Gadot, elle partageait l’écran avec Bruce Wayne de Ben Affleck dans Justice League.

De même, Joker Leto’s Joker est introuvable dans l’ensemble de James Gunn, actuellement en tournage, The Suicide Squad, bien qu’il soit l’un des principaux arguments de vente du premier film, et pourtant son beau on-off Harley Quinn titrait Birds of Prey, et reprendra son rôle une fois de plus dans la suite anithero-entraînée. Et maintenant, We Got This Covered entend que les choses pourraient devenir encore plus confuses.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Disney travaillait sur une suite d’Aladdin l’année dernière, et ont également révélé le rôle top secret de John Cena dans Fast & Furious 9 en novembre – le réalisateur Matt Reeves veut introduire Harley Quinn dans son La trilogie Batman à un moment donné, mais pas celle jouée par Margot Robbie. On ne sait pas exactement qui incarnerait le personnage, mais étant donné que le film se déroule en dehors de la DCEU, il est certainement logique que ce ne soit pas Robbie.

Non seulement cela, mais Le Batman reprend avec Bruce Wayne de Robert Pattinson au cours de sa deuxième année de lutte contre le crime, et sur la base de qui le cinéaste s’est aligné pour le premier épisode, il est facile de voir pourquoi Reeves pourrait vouloir utiliser plus de la vaste galerie de voleurs du Dark Knight dans les suites proposées

Il suffit de ne pas trop y penser, car DC ayant deux franchises de bande dessinée fonctionnant simultanément avec au moins deux Jokers et deux Harley Quinns qui courent, joués par des acteurs complètement différents, dont un ensemble a déjà croisé un Batman qui ne fait techniquement pas n’existe plus, suffit de faire tourner la tête.