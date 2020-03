Matt Reeves, directeur de «The Batman», partage les photos de Batmobile et les fans réagissent

Le réalisateur de Batman Matt Reeves a partagé trois photos sur les réseaux sociaux le 4 mars qui révèlent la Batmobile dans son nouveau film. Robert Pattinson joue Bruce Wayne dans le dernier redémarrage du croisé capé. À une certaine époque, The Batman était censé suivre Batman de Ben Affleck et Affleck devait diriger. Affleck ayant pris sa retraite des films de DC, Reeves a pris le relais et a choisi Pattinson comme un des premiers Bruce Wayne dans sa croisade de justiciers.

Robert Pattinson | Gregg DeGuire / FilmMagic

Des images et des vidéos sont sorties de la production de The Batman. Reeves lui-même a publié un test d’écran de Pattinson en combinaison. Une séquence d’un tournage de Glasgow a été divulguée en février, montrant un cascadeur sur une moto. Une autre fuite a révélé que Zoé Kravitz était Catwoman. Reeves a donné le premier aperçu de la célèbre voiture de Batman. Le Batman ouvre le 25 juin 2021.

La Batmobile pousse plus loin le battage médiatique de «The Batman»

Reeves a partagé trois photos qui montrent trois angles différents sur la Batmobile. D’abord, vous voyez Batman debout à côté de la voiture dans les rues de Gotham City, les phares s’évasant. Ensuite, de côté, vous voyez la Batmobile obstruant Batman. Enfin, par derrière, vous obtenez un aperçu de la puissance propulsant la Batmobile.

Le Hollywood Reporter a comparé la Batmobile de Batman aux «conceptions dépouillées de voitures de sport apparues dans les bandes dessinées au cours des années 70 et 80». Ils ont également fait remarquer que cette batmobile pourrait se fondre plus facilement que, selon le gobelet de qualité militaire de Tim Burton ou même de Christopher Nolan.

Une Batmobile 1966 de la série TV | Ollie Millington / .

«Les visuels les plus grandioses ont été échangés contre quelque chose qui n’aurait pas semblé déplacé dans le monde réel, sans le travail de peinture bleu vif et noir qui comportait inévitablement une iconographie de chauve-souris sur le capot pour une identification facile», Aaron Couch et Graeme McMillan ont écrit dans THR.

Les Batfans approuvent la version «The Baman» de la Batmobile

Les fans de Batman ont vécu une variété de Batmobiles, de la Batmobile kitsch à petit budget d’Adam West aux voitures blindées des années 90. La trilogie Dark Knight a montré que Christian Bale réquisitionnait des véhicules de qualité militaire, et Batman de Zack Snyder était équipé pour se battre avec Superman lui-même.

Maintenant, l’auteur Seth Grahame-Smith pense que Batman peut donner à Vin Diesel une course pour son argent.

L’OBSCURITÉ ET LE FURIEUX

– Seth Grahame-Smith (@sethgs) 4 mars 2020

Cette utilisatrice est d’accord avec l’évaluation de Grahame-Smith mais pour elle, ce n’est pas une bonne comparaison. “C’est si moche”, a-t-elle écrit. “Ce n’est pas rapide et furieux.” Cet utilisateur a plaisanté, “Vin Diesel est sur le point de le voler en ce moment.”

Cet utilisateur a écrit «Looks amazing Matt» et a reçu une réponse de Reeves.

Cet utilisateur était un peu mélodramatique mais semble sincère, écrivant: “Je pensais que la vie n’avait aucun sens … Jusqu’à ce que je voie ce tweet.”

Une Batmobile inspirée du gobelet de la trilogie Dark Knight | Aaron Chown / PA Images via .

Cet utilisateur apprécie la conception allégée. “Tellement heureux d’avoir enfin une Batmobile qui n’est pas un tank pour une fois”, écrit-il. Cet utilisateur l’appelle «la meilleure combinaison et la meilleure batmobile, je me fiche de ce que vous dites.»

Comicbook.com approuve.

Matt, c’est beau. <3

ET REGARDEZ CELA APPROPRIÉ.

– Comicbook.com (@ComicBook) 4 mars 2020

Cet utilisateur ne sait pas trop quoi penser de cette Batmobile, mais il y est. «Littéralement, tout ce que j’ai vu sur la conception de ce film est si confus jusqu’à présent et je suis un peu excité par cela», a-t-il écrit.

Tout le monde n’est pas content

Bien sûr, vous ne pouvez pas toujours plaire à tout le monde et certains Batfans ont répondu directement à Reeves pour exprimer leur déception. Cet utilisateur préfère la voiture Snyder, écrivant: «Soupir… rien ne sera plus à la hauteur hein» avec une photo d’Affleck et de sa batmobile.

Cet utilisateur est même allé jusqu’à dire: “Vous n’êtes pas Zack!” et celui-ci l’appelle une “dégradation sérieuse”.

Cet utilisateur pense que la Batman Batmobile semble appartenir à la CW Arrowverse, en écrivant: «CW a appelé qu’ils veulent récupérer leur Batman et leur voiture.» Cet utilisateur a critiqué: “On dirait que la mustang n’est pas une batmobile.”