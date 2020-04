Matt Reeves dit qu’il fait un autre genre de film Batman

Matt Reeves dévoile son approche pour faire de The Batman un film différent des films précédents de la franchise légendaire.

Aucun personnage de bande dessinée n’a été redémarré autant de fois pour le grand écran que Batman. En fait, les redémarrages sont devenus plus courants ces derniers temps, le prochain film de Matt Reeves étant la troisième version différente de Batman en moins d’une décennie. Cependant, chaque série Batman a réussi à avoir sa propre vision du personnage, de la fantastique Gotham de Tim Burton à l’interprétation du monde réel de Christopher Nolan.

Matt Reeves a déjà taquiné que The Batman sera en quelque sorte une histoire de détective, quelque chose que nous n’avons pas vu trop en évidence dans les films précédents. Jusqu’à présent, nous avons vu quelques images officiellement publiées de The Batman ainsi que quelques photos. Sur la base de cela, il semble que Reeves adopte une approche réaliste de Batman comme Nolan, mais dans une interview avec The Daily Beast, l’écrivain-réalisateur dit que son film sera différent de ses prédécesseurs:

«La façon dont j’ai aimé les singes est la façon dont j’ai aimé Batman, en fait. Les deux seules franchises qui auraient pu être quelque chose avec lesquelles je me serais connecté, étonnamment, sont celles avec lesquelles j’ai été approché. C’est une chose très spéciale. Je ne peux pas dire que sur presque toutes les autres franchises, elles auraient été la bonne solution pour moi. Mon truc à ce sujet, sur les deux, c’est que j’avais une opinion particulière qui, pour moi, était personnelle. J’ai l’impression que si je ne peux pas aborder quelque chose à travers une perspective qui résonne avec moi à un certain niveau personnel, je ne sais pas où placer la caméra et je ne sais pas comment parler aux acteurs. J’ai aussi eu l’impression qu’il y avait de bons films Batman, et je ne voulais pas simplement faire un film Batman. Je voulais faire un film Batman qui pourrait être différent. »

Il y a eu des cas où Warner Bros.a donné aux réalisateurs un contrôle créatif total sur un projet DC et des moments où le studio a été plus contrôlant. Il semble que Warner Bros donne à Matt Reeves beaucoup de liberté créative pour raconter l’histoire de Batman qu’il veut:

“Je leur ai expliqué ce que je ferais, et j’ai dit, écoutez, j’apprécie que vous vouliez que je fasse un film Batman, mais je ne veux pas simplement faire un film Batman; Je veux faire un film Batman qui a la chance d’être quelque chose de différent et d’humaniste et qui peut utiliser les métaphores du genre. C’est la même raison pour laquelle j’ai fait les films Apes. Ces films étaient incroyablement personnels pour moi, malgré le fait qu’ils étaient ce qu’ils étaient. J’ai donc fait mon argumentaire pour ce que ce serait, et à mon grand plaisir, il s’est avéré qu’ils étaient totalement ouverts à cela. J’ai pris énormément de temps à travailler avec mes partenaires pour écrire ce script, et ils ont attendu. Et quand je l’ai rendu, ils ont voulu le faire. J’ai été incroyablement chanceux qu’ils aient été si ouverts à ce que ce soit différent. Et l’une des choses passionnantes à ce sujet est qu’elle a attiré un nombre incroyablement intéressant et talentueux d’acteurs à vouloir y participer. Pour moi, ça a été le rêve. “

Êtes-vous d’accord pour obtenir une autre version personnelle de Batman? Ou souhaitez-vous que nous obtenions un film plus précis sur les bandes dessinées? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait actuellement sortir dans les salles le 25 juin 2021.

Source: La bête quotidienne