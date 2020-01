Matt Reeves publie la première photo du tournage de The Batman

Personne ne doute que le projet le plus ambitieux de Warner avec les personnages de DC Comics est The Batman, le film qui relancera l’une des franchises les plus importantes de l’histoire de la bande dessinée. Le film présentera des performances confirmées de Robert Pattinson comme Bruce Wayne / Batman, Colin Farrell comme The Penguin / Oswalt Cobblepot, Zoe Kravitz comme Selina Kyle / Gatúbela, Paul Dano comme The Riddle / Edward Nigma, Jeffrey Wright comme commissaire Gordon et Andy Serkis comme Alfred Pennyworth. Tous acteurs du plus haut niveau.

Le tournage a commencé il y a quelques jours, et même plusieurs photos de Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne et d’autres de Colin Farrell dans The Penguin ont déjà été divulguées. Mais, jusqu’à présent, Warner n’avait pas publié d’image officielle de la bande. Et bien c’est fini.

De façon inattendue, Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, a utilisé son compte Twitter pour montrer la première image officielle du tournage du film de l’homme chauve-souris.

L’image est très simple, elle ne montre que le clap officiel du jour du tournage et un fauteuil qui pourrait appartenir au millionnaire Bruce Wayne.

Malheureusement, nous n’avons toujours pas une seule image de Pattinson en tant que Batman, mais nous espérons qu’elle arrivera bientôt. The Batman sera présenté en première sur 25 juin 2021.

.