Matt Reeves réagit à la mort de l’entraîneur des dialectes Andrew Jack

Matt Reeves a réagi au décès de l’entraîneur en dialecte de Batman, Andrew Jack, décédé des 76 ans à cause du coronavirus.

Production sur Matt Reeves “The Batman a commencé la photographie principale au Royaume-Uni plus tôt cette année, mais a maintenant été suspendu comme beaucoup d’autres en raison de l’épidémie de coronavirus. On ne sait pas quand The Batman reprendra le tournage, mais mardi, il a été signalé que l’entraîneur en dialecte Andrew Jack était décédé à l’âge de 76 ans après une bataille contre la pandémie.

En plus d’être l’entraîneur des dialectes de The Batman, Andrew Jack est également apparu en tant que général Ematt dans Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi. Andrew Jack a également exprimé Moloch dans Solo: A Star Wars Story. Le réalisateur de Batman Matt Reeves a réagi à la mort d’Andrew Jack avec un tweet émouvant que vous pouvez lire ci-dessous.

Andrew était une légende et un homme si gentil. Nous avons tous le cœur brisé. Nos cœurs vont à sa famille. Repose en paix, Andrew… https://t.co/vzr6K0HpHV

– Matt Reeves (@mattreevesLA) 31 mars 2020

Tous les détails de l’intrigue sur The Batman de Robert Pattinson sont gardés sous clé, mais nous savons que le film tournera autour d’une version plus jeune de Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues comprenant Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra le chevalier noir pendant ses premières années en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du héros dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie Batman avec Robert Pattinson.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Chevalier noir, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle de Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait sortir en salles le 25 juin 2021.

Source: Twitter

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.