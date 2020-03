Matt Reeves rompt le silence sur le retard du coronavirus

Le réalisateur de Batman Matt Reeves a rompu son silence sur le retard du coronavirus en confirmant que tout le monde travaillant sur le film est en sécurité.

Le coronavirus a affecté l’industrie du cinéma d’une manière à laquelle personne ne s’attendait. De nombreux acteurs sont tombés malades après avoir été exposés au coronavirus, de nombreuses productions ont été fermées et la date de sortie de plusieurs films a été retardée. Plus tôt ce mois-ci, le film à venir de Matt Reeves, The Batman, a suspendu sa production afin d’éviter que les acteurs et les membres de l’équipe ne tombent malades. Maintenant, le réalisateur lui-même a parlé du coronavirus et de ses effets sur le prochain film de DC.

Plus tôt dans la journée, un fan a directement demandé à Matt Reeves si le coronavirus avait affecté la production de The Batman et espérait que tout le monde était en sécurité. Le réalisateur a confirmé que la production avait été retardée jusqu’à ce qu’il sache que tout le monde serait en sécurité et a déclaré que les acteurs et l’équipe étaient en bonne santé. Vous pouvez voir l’échange complet ci-dessous:

Oui, nous avons fermé jusqu’à ce qu’il soit sûr pour nous tous de reprendre… Tout le monde est en sécurité pour le moment, merci de demander, et restez en sécurité aussi… https://t.co/wDhlYtphlm

– Matt Reeves (@mattreevesLA) 25 mars 2020

Que pensez-vous tous des commentaires de Matt Reeves? Êtes-vous content que The Batman ait arrêté la production afin d’éviter toute contamination? Comment le coronavirus a-t-il affecté votre vie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Les détails complets de l’intrigue sur le prochain film de Matt Reeves, The Batman, sont toujours secrets, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et contiendrait une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra le Caped Crusader pendant ses premières années en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman sortira en salles le 25 juin 2021.

Source: Twitter