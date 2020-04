Matt Reeves veut que le film soit «incroyablement personnel»

Le réalisateur Matt Reeves a parlé de ses objectifs pour The Batman et de la possibilité ou non de donner une vision unique à un personnage emblématique.

Warner Bros.et DC s’apprêtent à relancer la série de films Batman avec le réalisateur Matt Reeves à la barre. Bien sûr, Reeves n’est que le dernier réalisateur à s’attaquer au chevalier noir et les fans sont impatients de voir s’il peut offrir une nouvelle interprétation du personnage après que tant de cinéastes aient déjà livré des interprétations uniques.

Lors d’une interview avec le New York Times, Matt Reeves a été invité à dire s’il était vraiment possible de donner sa propre tournure sur une propriété comme Batman, compte tenu du nombre d’autres personnes susceptibles d’être impliquées et d’avoir un mot à dire dans la direction que le personnage peut prendre. Heureusement, Reeves a expliqué qu’il n’aurait pas accepté le poste de réalisateur pour The Batman s’il n’avait pas été autorisé à explorer sa propre interprétation du personnage et a révélé qu’il voulait que sa version soit “incroyablement personnelle”, comparant le film à venir à des classiques mystères tels comme Chinatown:

«Bien sûr, ces choses doivent être exploitées de manière à faire gagner de l’argent à ces entreprises. On ne sait jamais si les responsables de ces I.P.s [intellectual properties] vont être ouverts à votre vision. Mais si ce n’était pas le cas, je n’aurais pas fait “Batman”. J’étais genre, regardez, il y a eu de super films “Batman” et je ne veux pas juste faire un film “Batman”. Je veux faire quelque chose qui a des enjeux émotionnels. Mon ambition est que ce soit incroyablement personnel en utilisant les métaphores de ce monde. Cela ressemble à ce retour vraiment étrange aux films sur lesquels je suis venu des années 70, comme «Klute» ou «Chinatown». Je ne dis pas que nous réalisons quelque chose comme ça. Ce sont des chefs-d’œuvre. Mais c’est l’ambition. “

Les détails complets de l’intrigue sur The Batman sont actuellement secrets, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra le Caped Crusader pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait actuellement sortir dans les salles le 25 juin 2021.

Source: The New York Times

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.