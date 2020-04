Matthew McConaughey et Canelo envoient un message en espagnol pour l’utilisation de masques

Nous sommes en pleine crise sanitaire causée par la pandémie de COVID-19 (coronavirus). Nous nous sommes non seulement isolés pour éviter la contagion et atténuer la propagation du virus, mais nous avons également pris des mesures d’hygiène “de base” telles que lavez-vous constamment les mains, appliquez un gel antibactérien et des couvre-visages.

Ce dernier a été élémentaire. Dans le cas où vous devez quitter votre domicile pour effectuer une activité essentielle, il est nécessaire d’utiliser un masque (mettez-le et retirez-le avec des mains propres). Et pour rendre le message plus clair et plus direct, Matthew McConaughey a parlé en espagnol pour nous rappeler son importance.

Et il ne l’a pas fait seul. EL’acteur hollywoodien a rejoint Saúl «El Canelo» Álvarez, un boxeur mexicain. Dans une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux de Matthew McConaughey, l’acteur dit: “S’il vous plaît, si vous quittez la maison, assurez-vous de porter un masque. S’il vous plait. J’ai un ami, un champion qui a aussi un message pour toi. “

C’est ainsi qu’il entre à Canelo, qui dit: «Bonjour, mes amis. Son ami Saúl ‘El Canelo’ Álvarez ne parle qu’à rrappelez-leur que nous sommes dans une grande bataille contre le coronavirus. Vous devez le battre ensemble. Comment? Rester à la maison aussi longtemps que possible et si vous devez sortir, mettez un masque ou un bandana. N’oubliez pas que nous devons prendre soin de nos familles, de nos amis et battre ce putain de coronavirus. “

Matthew McConaughey a déclaré que il en utilise un (un masque) pour prendre soin de vous. Et que le reste d’entre nous l’utilisent pour les protéger. Le masque que McConaughey porte dans la vidéo a la légende de “Continue de vivre” ou “continue de vivre”, comme supposé est le nom de la campagne.

À la fin de la vidéo, dites «Lorsque nous l’utilisons tous, nous prenons tous soin de nous ensemble. Merci beaucoup et continuez à vivre. “ Tous les deux avec leurs masques respectifs, l’un orné de la légende “just keep livin” et celui de Canelo avec un paliacte.

continuez à vivre @ canelo pic.twitter.com/DFKDaN5Zsw – Matthew McConaughey (@McConaughey) 28 avril 2020

Biensûr que les gens ont réagi sur les réseaux sociaux avec la vidéo. Mais au lieu de prioriser le message, ce qui est important, on a dit plus sur la façon dont Matthew McConaughey parle espagnol. On se souvient que l’acteur est marié à Camila Alves, un mannequin et designer brésilien qui lui a sûrement appris un peu de portugais, et considérant que c’est une langue romane comme l’espagnol, enfin…

Au Mexique, nous sommes en phase 3 de l’épidémiePar conséquent, certaines mesures visant à atténuer la contagion ont été renforcées. Si vous le pouvez, restez à la maison et ne sortez qu’en cas de besoin, comme aller à la banque ou au supermarché pour acheter de la nourriture de rester le plus longtemps possible à la maison.

Beaucoup de gens dans notre pays n’ont pas la possibilité de rester à la maison et de travailler à partir de celui-ci, car leur soutien économique ou leur activité ne le leur permet pas. Ils sont obligés de quitter la maison et courent le risque de contagion. Alors tout le monde Ceux d’entre nous qui ont le privilège de rester à la maison ont l’obligation de le faire pour prendre soin d’eux.