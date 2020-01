Matthew McConaughey jouera dans ‘Redeemer’, le nouveau noir du créateur de ‘True Detective’

Après le succès de la première saison de «True Detective», son créateur, Nic Pizzolatto, et son protagoniste, Matthew McConaughey, retourneront travailler ensemble dans «Redeemer», le drame avec lequel le scénariste américain publiera son nouvel accord de développement avec FX. Par conséquent, HBO n’aura plus les services de Pizzolatto, qui passera le roman “The Churchgoer” pour son filtre sombre particulier pour façonner ce nouveau projet.

Matthew McConaughey dans la première saison de «True Detective»

Le saut à la chaîne Disney impliquera le développement de plus de projets par Pizzolatto, comme rapporté par The Hollywood Reporter. De la même manière, McConaughey a également signé un accord prioritaire avec FX, de sorte que la chaîne de paiement sera la première à valoriser les nouveaux projets télévisés de l’acteur oscarisé, qui avec «Redeemer», il assumera un autre rôle de premier plan dans le petit écran après six ans consacrés exclusivement au cinéma.

Le rôle qui lui a fait rencontrer le créateur de «True Detective» a été celui de Mark Haines, un pasteur transformé en garde de sécurité qui n’a pas grand-chose à envier au voyage moral truculent de Rust Cohle, depuis entreprend la recherche d’une femme disparue jusqu’à ce qu’il se heurte à un complot criminel qui le plongera dans un tourbillon de violence. Cependant, avant de donner le feu vert final au projet, FX devra évaluer les scripts de Pizzolatto qui, s’ils passent la coupe, recevront le feu vert directement pour mener à bien la série, sautant l’étape du pilote d’essai.

Et que va-t-il se passer avec “True Detective”?

La marche Pizzolatto de HBO n’implique pas nécessairement l’annulation de «True Detective». Comme le souligne Deadline, la chaîne de paiement, qui détient les droits de développement de la série, pourrait choisir d’embaucher un nouveau showrunner qui apporte un point de vue différent à une quatrième tranche hypothétique. Malgré tout, ce qui est définitif, c’est la rupture entre Pizzolatto et WarnerMedia, qui a considéré que c’était la bonne option après une réunion pour évaluer l’avenir de leur relation de travail.

