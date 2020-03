Matthew Perry, un ancien ami de The Real Reason, a rejoint Instagram

Matthew Perry est peut-être mieux connu pour avoir joué Chandler Bing dans sa sitcom, Friends. Friends diffusait des épisodes de 1994 à 2004 et a fait des stars de la série certains des acteurs les plus connus et les mieux payés à Hollywood.

Depuis lors, il a joué dans un flux assez régulier de films et d’émissions, comme The Odd Couple. Après des années à être moins qu’accessibles aux fans et aux médias en raison de ses difficultés personnelles, Perry commence à se reconnecter un peu plus au monde, et une partie de cela a finalement rejoint Instagram.

Matthew Perry a eu des problèmes de toxicomanie et de santé pendant des années

Le personnage de Perry, Chandler Bing, était connu pour son sarcasme, ses problèmes d’engagement et son travail dont personne ne se souviendrait jamais. Alors que Chandler a finalement surmonté ses problèmes d’engagement et a vécu heureux pour toujours avec sa femme, Monica Geller, l’acteur réel Perry n’a pas trouvé un tel bonheur, alors qu’il luttait contre la dépendance.

En regardant de loin, Perry semblait être au sommet du monde pendant ses années d’amis. Mais, dans les coulisses, il luttait contre les dépendances à Vicodin et à l’alcool. Il a parlé publiquement dans des interviews de ses difficultés de récupération, admettant même avoir filmé la série dans la brume pendant des années.

Dans une interview accordée à ABC News en 2013, il a amené son bon ami et conseiller en toxicomanie, Earl Hightower. À la différence de son personnage Chandler, Perry n’hésite pas à jeter des blagues sur sa vie, mais il est également prêt à vivre des moments sérieux.

Lorsqu’on lui a demandé si être célèbre rendait les choses plus difficiles pour lui, il a répondu: «En fait, cela m’a finalement aidé, car je ne pouvais pas simplement entrer dans un bar. Tout le monde dans le bar dirait «Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens de le lire. Tu ne peux pas faire ça. »

La santé de Perry a également souffert ces dernières années. En 2018, Perry a passé trois mois à l’hôpital pour se remettre d’une rupture de l’intestin. Maintenant, après des années de dépendance, de poids fluctuant et d’autres problèmes de santé, il semble que Perry commence enfin à redécouvrir sa vie et sa santé.

La petite amie de Matthew Perry, Molly Hurwitz, l’a encouragé à rejoindre Instagram

Matthew Perry sur le tapis rouge | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Perry sort maintenant avec la gestionnaire de talents Molly Hurwitz et le fait depuis un certain temps. Des sources proches de la star ont déclaré à Us Weekly qu’ils avaient une relation amoureuse et saine et que “personne ne se souvient d’avoir vu Matthew aussi heureux auparavant.”

Des sources ont également déclaré au magazine que Hurwitz devait remercier Perry d’avoir rejoint Instagram. La star est sur Twitter depuis des années, s’en tenant principalement à de courts messages d’une ligne ou deux et très peu de photos, mais a récemment commencé à publier des photos sur Instagram.

Perry est sur Instagram depuis moins d’un mois et compte déjà 6,1 millions de followers.

«C’est à quel point je suis ravi d’être enfin sur Instagram. Alors, on y va… »il a sous-titré son premier post, un clip de lui dansant d’un épisode de Friends.

Une réunion des «amis» est en route

Perry a été le dernier des six stars d’amis à rejoindre Instagram et ses anciens camarades ne pouvaient pas être plus ravis eux-mêmes, publiant des messages de bienvenue et des commentaires de nombreuses références Friends pour ravir les fans.

“Finalement!!! Yay!! Je ne peux pas en croire mes yeux, MES YEUX », écrit Lisa Kudrow, une référence à ce qui est maintenant un gif populaire de son personnage, Phoebe Buffay, découvrant involontairement Monica et Chandler en train de se connecter par la fenêtre de l’appartement de Monica.

«Je suis choqué que Matty soit le dernier à rejoindre Instagram, étant donné qu’il était un euh… euh… oh merde 🤦🏼‍♀️ Oh! Un TRANSPONSTEUR informatique », a écrit Jennifer Aniston avec son message de bienvenue, une référence au moment où son personnage Rachel ne répond pas à une question sur le travail de Chandler.

Plusieurs membres de la distribution ont posté une photo promotionnelle de la distribution le 26 février avec la simple légende «Ça se passe…»

Oui, après de nombreuses années où Perry a surtout dit que cela ne se produirait pas et ne devrait pas se produire, il y aura en effet une réunion spéciale des amis, qui devrait sortir sur HBO Max.