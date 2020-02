Matthew Perry veut que tout le monde oublie qu’il a jamais joué à Chandler Bing sur ‘Friends’

Il était acteur avant et après que la sitcom iconique Friends soit devenue le moment déterminant de sa carrière. Mais même si ce n’est pas le seul rôle qu’il ait jamais joué, la plupart des fans ne verront Matthew Perry que Chandler Bing.

Ce n’est pas toujours un mauvais problème. Même plus de 15 ans après la fin de l’émission, les gens s’illuminent toujours de reconnaissance chaque fois qu’ils voient Perry, catapultant son statut d’acteur peu connu en star de télévision internationale. Mais il y a plus d’une raison pour laquelle l’artiste canadien-américain de 50 ans souhaite parfois que Friends ne se soit jamais produit.

Matthew Perry | Chris Polk / FilmMagic

Les «amis» ont fait entrer Matthew Perry dans le courant dominant

Avant Friends, Perry n’avait aucune reconnaissance de nom à Hollywood. Perry a déménagé du Canada en Californie à l’âge de 15 ans pour poursuivre une carrière d’acteur. Il a joué quelques petits rôles avant de décrocher le rôle d’une vie avec des amis en 1994.

La sitcom sur six amis d’une vingtaine d’années vivant à New York est devenue un phénomène culturel. Perry a même été nominé pour un Emmy en 2002 pour le meilleur acteur principal de la série. Vous pensez que Perry serait ravi du succès que Friends lui a apporté – mais au lieu de cela, il se méfie de l’effet du spectacle sur sa vie.

Matthew Perry sur «Friends» | Archives Hulton / .

Perry a passé du temps en cure de désintoxication pour drogues et alcool

Tous les acteurs se sont entendus sur le plateau. Mais même ainsi, tout n’était pas parfait dans les coulisses. La dépendance de Perry aux analgésiques et à l’alcool a rendu la vie plus compliquée pendant le tournage. Surtout, ses collègues étaient inquiets pour lui.

“J’étais sur Friends de 24 à 34 ans”, a déclaré Perry

lors d’un entretien

avec des gens. “Du point de vue d’un étranger, il semblerait que je

tout ça. Ce fut en fait une période très solitaire pour moi parce que je souffrais de

alcoolisme. Cela se passait avant Friends, mais c’est une évolution progressive

maladie.”

Après avoir reçu des analgésiques, Perry a déclaré

mieux que je ne l’ai jamais ressenti de toute ma vie. J’ai eu un gros problème avec les pilules et

l’alcool, et je ne pouvais pas arrêter. ”

Dans une interview, l’ancien ami a déclaré qu’il ne se souvenait pas des trois saisons de l’émission parce qu’il n’était jamais sobre. Ce n’était pas la faute de la série que Perry souffrait – mais il associera toujours ces moments sombres à être sur Friends.

Matthew Perry et Courteney Cox Arquette | David Hume Kennerly / .

Il ne peut pas dépasser l’héritage de Chandler Bing

La plupart des membres du casting de Friends ne retrouveront jamais ce genre de succès fou. Mais Perry a connu l’un des pires moments pour essayer de rester pertinent à Hollywood. Après plusieurs projets échoués, Perry semblait accepter qu’il compterait toujours Chandler Bing comme sa plus grande réussite professionnelle.

La comédie ABC de Perry, M. Sunshine, a été annulée après neuf épisodes. La dramatique Go On, qui parlait d’un groupe de soutien aux personnes en deuil, n’a duré que 22 épisodes avant de subir le même sort. Ensuite, Perry a essayé un remake de The Odd Couple en 2015, qui a duré 38 épisodes.

Certains réalisateurs refusent de lancer Perry car ils ne peuvent le voir que comme Chandler Bing. Ensuite, il y a des gens qui ne peuvent pas se remettre de l’apparence différente de Perry maintenant. Quoi qu’il en soit, l’acteur ne trouve pas de travail significatif dans un monde post-amis.

Perry ne souhaite pas participer au redémarrage des «amis»

Casting «Amis» | Reisig & Taylor / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Vous pensez que quelqu’un comme Perry voudrait retrouver une partie de la renommée originale en rejoignant un redémarrage de Friends. Mais jusqu’à présent, seuls les acteurs féminins sont dans l’idée.

“J’ai ce cauchemar récurrent – je ne suis pas

je plaisante à ce sujet. Quand je dors, j’ai ce cauchemar que nous faisons des amis

encore une fois et personne ne s’en soucie », a-t-il déclaré

une interview Variety. “Nous faisons toute une série, nous revenons, et personne ne se soucie

à propos de ça. Donc, si quelqu’un me le demande, je vais dire non. “

Il a poursuivi en expliquant sa position sur la question. «Le truc, c’est que nous avons terminé à un tel niveau. Nous ne pouvons pas le battre. Pourquoi irions-nous recommencer? »

La journée des amis est officiellement terminée pour Matthew Perry. Et on dirait qu’il est très bien avec ça.