‘Maudit’: Lindsay Lohan et l’équipe de Mickey Rourke pour arrêter un meurtre de masse

Je sais qui m’a tué Lindsay Lohan, qui est récemment apparu dans le film loup-garou parmi les ombres, rejoint le nominé aux Oscars Mickey Rourke (The Wrestler, Nightmare Cinema) dans un thriller surnaturel Maudit, dit THR.

Lohan jouera un détective de police dans le film, qu’Angel Oak Films vend au European Film Market à Berlin.

“Maudit raconte l’histoire du célèbre psychiatre Dr David Elder (Rourke), qui fait équipe avec l’inspecteur de police Mary Branigan (Lohan) dans une course pour empêcher un patient psychiatrique en fuite de tuer cinq personnes retenues en otage dans une maison isolée.”

Le film est écrit par Ian Holt et réalisé par Steven R. Monroe, qui a dirigé le remake 2010 du classique culte I Spit on Your Grave.

Angel Oak Films et Alt House Productions produiront. Le film devrait commencer la photographie principale cet été.