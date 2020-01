Mauricio Clark, grâce à un exorcisme a cessé d’être gay | Instagram

Mauricio Clark a encore une fois donné de quoi parler, maintenant il a partagé à travers une interview avec le magazine TV Notes que grâce à un exorcisme Il a cessé d’être gay.

Il a dû s’éloigner de sa famille parce que maintenant ils le considèrent comme un fan de religion, mais apparemment il va bien.

Parce qu’il devait “se dire au revoir” message qu’il a partagé sur ses réseaux sociaux, ses followers ont été un peu alarmés, mais il a tout clarifié.

L’expert a précisé qu’il se retirerait un peu de la télévision mais qu’il reviendrait plus tard, car il devait résoudre certains conflits et crises qu’il traversait et dans lesquels il devait résoudre la mendicité des méthodes un peu extrêmes.

Par rapport à son “adieu”, c’est parce qu’il va commencer à utiliser son vrai nom, il a précisé qu’il n’avait jamais voulu utiliser le nom de son père car il avait des conflits avec lui depuis longtemps, le nom est Franco.

Mauricio Clark passe à la télévision en disant qu’il n’est plus gay et mon beau-père dit “comment c’est?” Et je réponds “il dit qu’il est déjà guéri et qu’il n’est pas gay” et il répond “haha ptm, il est plus facile pour un hétérosexuel de devenir gay pour un gay pour devenir hétérosexuel, il a juste arrêté de faire de l’exercice”

– A r i G a r c í a (@AriiGaarcia)

28 janvier 2020

Tout le processus de changements qu’il a vécu, ses dépendances, son homosexualité Il affirme que ce ne sont pas sa croix, mais son propre père, car bien qu’il ait eu des hauts et des bas dans le processus et qu’il ait finalement vécu avec ses propres amis et même ses ennemis, tout cela résumait les problèmes de son patriarche.

«Je n’ai pas peur d’accepter ce qui se passe et je ne le fais pas pour me montrer; mon chemin n’est pas facile, car ma maladie est émotionnelle », a déclaré Mauricio.

On lui a également demandé s’il avait des rechutes, le jeune homme était sincère et a admis que oui, qu’à certaines occasions et que non seulement des stupéfiants mais aussi de leur attirance pour les hommes afin J’ai choisi de regarder des vidéos de films pour adultes où les protagonistes étaient des hommes.

“Être enfermé dans une pièce sombre sans pouvoir m’arrêter, est l’une des choses que je ne veux pas, mais ma famille spirituelle m’a soulevé avec le travail d’exorcisme”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il était difficile de sortir de cette crise.

Il a également mentionné que il avait déjà été exorcismeIl dit que ce sont des prières de libération, qui dans son passé ont servi plusieurs démons et que lorsque vous voulez sortir de là, elles ne vous laissent pas.

Enfin quelqu’un a eu le courage de le dire

Mauricio Clark

pic.twitter.com/8bA7KsXeuj

– (@ luckych4rn)

29 janvier 2020

Mauricio dit qu’un exorcisme n’est pas comme dans les films parce qu’en eux, ils regardent le démon de front.

Bien qu’il y ait beaucoup de gens qui se moquent de vos rechutes Il ne les juge pas aussi bien que son propre père, et il ne souhaite à personne le mal ou de vivre ce qu’il a dû vivre.

