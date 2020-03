Mauricio Ochmann parle des rumeurs de divorce d’Aislinn Derbez | Instagram

Dans les réseaux sociaux ont commencé les fortes rumeurs selon lesquelles Mauricio Ochmann et Aislinn Derbez étaient séparés et au bord du divorce; cependant, Ochmann a révélé que tout est que, seules les rumeurs et continue à côté de la mère de son petit Kailani

La séparation du couple d’acteurs a commencé à faire l’objet de rumeurs après que les internautes se soient rendu compte que ni Mauricio ni Aislinn n’avaient partagé d’images ou de geste romantique sur les réseaux sociaux, ceci depuis décembre 2019.

Aislinn et Mau partageaient fréquemment des photos entre elles ou avec leur petite fille, elle était donc assez “méfiante” envers ses disciples qu’il n’y avait aucun lien entre eux sur Internet.

Le bel acteur a partagé que lui et le protagoniste d’A la mala se concentrent sur le bien-être de Kai pour l’arrivée de son deuxième anniversaire et ont souligné qu’ils apprécient beaucoup les moments en famille.

C’est ainsi qu’il a complètement exclu la possibilité d’un divorce actuellement avec la fille de Eugenio Derbez.

Je pense que lorsque quelque chose ne va pas ou pour mieux vous connaître, il est important d’aller en thérapie et d’apprendre à vous connaître parce que soudainement il y a beaucoup de choses que nous agissons aujourd’hui et nous ne savons pas où nous le faisons et beaucoup de choses ont à voir avec l’enfance, l’éducation, l’adolescence ou un fantôme coincé là-bas, a ajouté Ochmann.

Lorsque les rumeurs de séparation prenaient de plus en plus d’importance, les images familiales de la célébration de la belle Kailani sont arrivées, elle a déjà deux ans.

