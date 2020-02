Max B surprend les fans avec la mixtape 26 pistes “Wave Pack”

Il enferme et abandonne des projets plus souvent que des artistes qui ne sont pas en prison. Les jours derrière les barreaux de Max B se terminent bientôt, et le rappeur s’assure que ses sorties musicales restent cohérentes en livrant une mixtape vendredi 28 février. En décembre, Max a partagé son EP House Money qui présentait des artistes tels que Jadakiss, Cam’ron, Dave East, French Montana, A Boogie Wit da Hoodie et A $ AP Ferg. Sur sa nouvelle mixtape Wave Pack, Max B vole en solo pour 26 chansons à part pour un morceau avec Mak Mustard.

Le projet d’une heure et quarante et une minutes est l’une des nombreuses sorties que Max B a offertes aux fans au cours de la dernière année et demie. Dans un clip documentaire qu’il a partagé l’année dernière, Max a clairement indiqué qu’il prévoyait de sortir autant de musique que possible, surtout après avoir traversé un processus de maturation en prison. Il a été initialement condamné à 20 ans derrière les barreaux en 2019 pour une multitude d’accusations de complot. En 2019, la peine du rappeur a été réduite et il devrait être libéré l’année prochaine.

Liste des pistes

1. Phénomène

2. Run Homeboy Run

3. J’ai une habitude

4. Pourquoi vous faites ça

5. Je suis si haut

6. Abandonnez Dem Hoes Up

7. Essayez-moi

8. Blow me a Dub

9. Baby I Wonder

10. Amour sexy

11. Porno Muzik

12. Vivez à l’aise

13. L’argent me fait me sentir mieux

14. Où dois-je aller (Bbq Music)

15. Deez My Streets

16. Picture Me Rollin ‘

17. Oeil pour oeil

18. Boss Don

19. Lip Sing

20. Seigneur essaie de te dire quelque chose

21. Dead Solver avec Mak Mustard

22. Bad Whisky

23. Premier du mois

24. Ne le prenez pas personnellement

25. Concurrence

26. Je ne veux jamais revenir en arrière

