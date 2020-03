Max et Charlie Carver se joignent à «The Batman» de Robert Pattinson

Selon une nouvelle rumeur, les stars de Teen Wolf, Max et Charlie Carver, ont rejoint The Batman de Robert Pattinson alors que le tournage se poursuit.

Le Batman est au début du tournage et bien que la plupart des acteurs principaux aient été remplis, il semble y avoir quelques rôles supplémentaires que Matt Reeves cherche à remplir. L’AV Club rapporte que The Batman a maintenant ajouté Max et Charlie Carver à la distribution. Max et Charlie Carver sont surtout connus pour leurs rôles dans Teen Wolf et The Leftovers.

On ne sait pas actuellement qui Max et Charlie Carver pourraient jouer dans le film. En fonction de leur apparence physique, les jumeaux pourraient jouer des hommes de main pour The Penguin ou The Riddler, car ils posent tous les deux comme s’ils pouvaient représenter une menace redoutable pour le jeune Batman de Robert Pattinson dans le film.

À votre avis, qui jouent Max et Charlie Carver? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Bien que tous les détails de l’intrigue sur The Batman soient actuellement secrets, il est connu que le film sera centré sur un jeune Bruce Wayne et mettra en vedette une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler et selon la rumeur, il serait basé sur Batman : La longue Halloween. Le prochain film de Matt Reeves se concentrerait sur les premières années de Batman et utiliserait les compétences de détective du personnage plus que tout autre film précédent. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson comme Dark Knight.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman ouvre en salles le 25 juin 2021.

Source: The AV Club

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.