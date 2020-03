Max Kellerman fait des prédictions sobres sur la saison NBA

Max Kellerman ne semble pas aussi optimiste quant à ce que le Coronavirus pourrait faire pour la saison NBA.



Le coronavirus a mis le monde entier en attente. Il y a quelques mois à peine, le Coronavirus était quelque chose que les gens ne prenaient pas au sérieux. C’était une histoire qui se déroulait dans un autre pays. Maintenant, il s’est répandu dans le monde entier et des mesures drastiques sont mises en place pour assurer la sécurité de tous et aller de l’avant. Toutes les ligues sportives du monde ont été fermées jusqu’à nouvel ordre, ce qui signifie que les amateurs de sport sont dans un triste état de dépression.

À travers tout cela, la première prise d’ESPN est restée à l’antenne et continue d’obtenir une bonne dose de téléspectateurs, en particulier avec tout le monde en quarantaine. Aujourd’hui, Max Kellerman et Stephen A. Smith ont discuté de la possibilité que la saison NBA revienne en juin. Dans le clip ci-dessous, Max Kellerman a rejeté l’idée et pense que la saison NBA devra être annulée en raison du virus.

Kellerman a noté que le virus pourrait continuer à se propager par vagues et que le public devra très probablement s’auto-isoler pendant plusieurs mois. L’idée que tout cela pourrait être terminé d’ici juin a commencé à devenir un vœu pieux puis une réalité, du moins c’est ainsi que Kellerman le voit.

Pour l’instant, il reste à voir si la prédiction de Kellerman se réalise. Si vous êtes un fan de la NBA, vous priez qu’il se trompe complètement. Pour être juste, il a souvent été du mauvais côté des débats.

