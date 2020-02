Max Kellerman met en garde les Lakers sur les blessures de LeBron James

Max Kellerman pense que les Lakers doivent fonctionner avec prudence à partir de maintenant.



LeBron James a tout mis en œuvre pour les Lakers de Los Angeles cette saison et leur bilan en est le reflet. Les Lakers occupent la première place de la Conférence Ouest avec une fiche de 44-12. À mesure que nous nous rapprochons des séries éliminatoires, il semble que les Lakers soient de solides prétendants au championnat et que les fans soient ravis de voir ce qu’ils peuvent faire. Malheureusement, il a été révélé aujourd’hui que LeBron James ratera le match de l’équipe contre les Golden State Warriors ce soir, car il souffre d’une aine douloureuse.

Aujourd’hui sur ESPN First Take, Max Kellerman a parlé de la blessure de LeBron et avait une forte suggestion pour la franchise Lakers. Comme il l’explique, LeBron a 17 ans et a 35 ans, ce qui le rend plus enclin à se blesser. Dans cet esprit, Kellerman pense que l’équipe devrait commencer à gérer la charge LeBron pour le garder frais pour les séries éliminatoires.

LeBron fait face à des problèmes à l’aine depuis la saison dernière, il est donc logique que les Lakers fassent preuve de prudence à l’avenir. Les Lakers ne peuvent pas se permettre de perdre LeBron car ils devraient s’appuyer sur Anthony Davis qui ne suffit pas de lui-même.

Bien que l’absence de LeBron dans la formation ne durera probablement qu’un seul match, il serait peut-être sage pour lui de ne pas participer aux matchs du week-end également.

