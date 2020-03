Max von Sydow Dead: l’acteur de «Game of Thrones» décède à 90 ans

Max von Sydow, connu des téléspectateurs comme l’énigmatique corbeau à trois yeux de Game of Thrones, est décédé dimanche. Il avait 90 ans.

“C’est avec un cœur brisé et avec une tristesse infinie que nous avons l’extrême douleur d’annoncer le départ de Max von Sydow le 8 mars 2020”, a confirmé l’épouse de l’acteur, Catherine von Sydow, dans un communiqué. Une cause de décès n’a pas encore été révélée.

En plus de ses trois épisodes Thrones dans la saison 6 du drame HBO, le travail télévisé de von Sydow comprenait The Tudors, où il est apparu en tant que cardinal Von Waldburg. Il a également prêté sa voix à un épisode des Simpsons et a joué dans plusieurs miniséries (aux États-Unis et en Suède, où il est né).

L’acteur a également eu une carrière substantielle dans le cinéma, remportant des nominations aux Oscars pour le film en langue étrangère Pelle le Conquérant en 1989 et Extremely Loud & Incredibly Close en 2012. Il a travaillé en étroite collaboration avec le regretté réalisateur Ingmar Bergman, apparaissant dans 11 des films de Bergman ( y compris le drame fantastique de 1957 The Seventh Seal).

Les crédits cinématographiques de von Sydow comprenaient également The Exorcist (comme le père Merrin), Flash Gordon (comme l’empereur Ming), Conan le barbare et Dune, pour n’en nommer que quelques-uns. Plus récemment, il a interprété Lor San Tekka dans Star Wars: The Force Awakens.