Max von Sydow, icône du film et corbeau à trois yeux de ‘Game of Thrones’, décède à 90 ans

L’acteur suédois Max von Sydow est décédé à 90 ans, comme ses représentants l’ont confirmé à Deadline. À l’heure actuelle, la cause du décès est inconnue, ce qui conduit à un interprète avec plus de six décennies de carrière, ce qui lui a donné le temps de passer par les franchises mégalomanes et pour certaines des productions les plus influentes de l’histoire du cinéma et de la télévision.

Von Sydow a débuté sa filmographie étendue avec des productions suédoises, y compris ses collaborations avec l’éternel Ingmar Bergman, avec qui totems matérialisés du septième art tels que “Le septième sceau”, “Fraises des bois” ou “Le printemps de la jeune fille”, parmi tant d’autres. Et après une décennie bien remplie des années cinquante et soixante dans leur pays d’origine, l’interprète a arraché les années 70 sous les ordres de John Huston dans “The Kremlin Card”, qui serait l’une des nombreuses incursions à Hollywood qui se combinent avec des productions suédoises.

En 1973, donnerait vie au père Merrin dans “The Exorcist”, démontrant l’intérêt que les réalisateurs de New Hollywood avaient en lui, comme John Milius, qui avait von Sydow pour être l’un des protagonistes de “Conan, le barbare.” Dès lors, il fait partie de la distribution de titres mémorables comme “Evasion ou victoire”, “Hannah et ses soeurs”, “Dune” ou “Pelle la conquérante”, ce qui lui vaut sa première nomination aux Oscars en 1989. La seconde serait pour «Si fort, si proche» en 2012, reflétant sa validité dans l’industrie d’aujourd’hui avec des productions comme “Shutter Island” ou “Star Wars: The Force Awakens”.

