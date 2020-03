Max Von Sydow, Lor San Tekka est décédé dans Star Wars, à 90 ans

Les personnages des aînés mourants l’ennuyaient, à l’exception de quelques-uns qui l’excitaient. «D’accord, mon personnage dans The Force Awakens meurt. Mais pas à cause de la vieillesse, mais parce qu’elle est en pleine révolution », a déclaré à l’occasion la légende du cinéma Max Von Sydow. Il est décédé ce dimanche 8 mars à 90 ans d’une crise cardiaque. Von Sydow est décédé en France, où il a vécu pendant de nombreuses années avec son épouse Catherine Brelet.

Les journaux religieux l’ont également dérangé:

«Je suis fatigué des scripts qui me viennent pour incarner des religieux. Je suppose par ma voix et mon apparence. Je veux sauter dans des choses moins sérieuses, m’amuser, faire de la comédie. J’ai beaucoup dansé au théâtre et rien au cinéma. J’en ai envie », a déclaré Von Sydow, selon le journal El País.

Von Sydow était plus qu’une légende. Selon le journal El PaísVon Sydow a participé à 11 films avec Ingmar Bergman dans Le Septième Sceau (1957), en plus d’avoir travaillé avec certains des plus grands réalisateurs de l’histoire du cinéma. C’était Lor San Tekka dans Star Wars: The Force Awakens, mais il a également combattu le démon dans The Exoscist (1973). C’était aussi Jésus dans The Greatest Story Ever Told (1965) de George Stevens, David Lean et Jean Negulesco. Cependant, il n’a pas toujours été un héros. C’était aussi un méchant impitoyable. Dans Flash Gordon (1980) était Ming the Ruthless. Et même participé à des jeux vidéo comme The Elder Scrolls V: Skyrim, où il a prêté sa voix au personnage d’Esbern. Mais les légendes ne meurent pas.

Von Sydow est né en 1929, dans la ville de Lund, en Suède. «Il a changé le visage du cinéma international avec Bergman, joué le Christ, combattu le diable, appuyé sur le bouton HOT HAIL et a été nominé pour un Oscar pour une performance silencieuse. Un Dieu », a écrit le réalisateur Edgar Wright sur Twitter.

