Maximiliano Hernández sur le retour possible de MCU Jasper Sitwell

Exclusif: Maximiliano Hernández sur le retour possible du MCU Jasper Sitwell

Jasper Sitwell, l’agent SHIELD de Maximiliano Hernández, a fait son retour Thor, n’était au départ qu’un ancien homme d’affaires et l’un des agents spéciaux hurlants de Nicky Fury. Mais en Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, il a été révélé que Sitwell était en fait un agent dormant pour la branche nazie maléfique Hydra, et était un personnage clé dans une conspiration qui finirait par faire tomber l’organisation d’espionnage super-secrète. Alors qu’il a rencontré son destin dans ce film, celui-ci étant Marvel, il est toujours revenu pour battre le record de l’année dernière Avengers: Fin de partie.

CONNEXES: Loki Set Photos présente Tom Hiddleston et Sophia Di Martino

Nous avons rattrapé Hernández sur le tapis rouge du merveilleux nouveau film de Disney + Stargirl (en streaming à partir de vendredi) et a dû lui demander – entre les manigances voyageant dans le temps de Avengers: Fin de partie qui devrait conduire au trippy Loki et le discours des multivers et comment ils jouent dans WandaVision– Sitwell ferait-il une apparition sur la branche Disney + TV du MCU

Lorsque nous avons évoqué les multivers et les voyages dans le temps, il a hoché la tête et a dit: «Je sais.» Mais quand nous avons insisté pour savoir s’il ferait ou non partie de l’extension Disney + du MCU, il n’était pas sûr. “Vous savez quoi? Je n’ai aucune idée.” Il avait toujours l’air joli jeu. Hernández a poursuivi: «J’ai une idée spéciale et Marvel est le seul à avoir ce numéro. Alors quand ils appellent, je décroche et je sais exactement ce qui se passe. »

CONNEXES: La série MCU de Disney + WandaVision termine la production

Stargirl est sorti sur Disney + ce vendredi. Nous verrons si Hernández (et donc l’agent Sitwell) apparaîtra lorsque les projets Disney + MCU commenceront à être diffusés cet automne.