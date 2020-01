Máximo Huerta défend l’éducation à la diversité dans un plaidoyer émotionnel contre la broche parentale

Become Hear a mis en place au sein de son siège à Madrid un service pour les victimes de l’endoctrinement idéologique en classe à la suite de tous la controverse soulevée avec la broche parentale et le désaccord de Vox avec différentes organisations donnant des conférences sur la diversité dans les écoles. «À partir d’aujourd’hui», il est venu au siège pour le découvrir et, en référence à cette vidéo, Máximo Huerta en a profité pour faire une allégation contre lui.

Máximo Huerta dans «À partir d’aujourd’hui»

Initialement, le présentateur a critiqué le fait que Make You Hear avait fait une vidéo contre l’endoctrinement idéologique chez les enfants avec une jeune femme comme protagoniste. Après avoir discuté de la question avec les collaborateurs, il en a profité pour lancer le message que les enfants ne feront pas partie du collectif LGTB car on leur parle de lui: “Sûrement celui qui n’est que derrière son dossier, ce qui peut ne pas Il ose mettre l’image de l’idole qu’il aime et il doit mettre un garçon ou une fille, seulement ça ou ça va se sentir bien, le reste n’aura pas été infecté ou idéologiquement“.

Le Valencien a poursuivi son discours sous le silence et le regard attentif de ses coéquipiers: “Celui qui n’a pas envie de jouer au football et qui s’appelle une tapette à l’école ou cette fille qui n’a pas envie de jouer avec des poupées, sûrement ils , enfants de Vox, PSOE, PP, Podemos ou Citizens, ils peuvent sentir que la fenêtre s’ouvre et qu’ils peuvent se sentir normaux“a-t-il expliqué.” Juste pour ce garçon et cette fille, ce discours va aider. “

Réponse dans d’autres programmes

L’épinglette parentale est devenue l’un des problèmes politiques les plus commentés dans les programmes de télévision ces dernières semaines. Non seulement Máximo Huerta a critiqué sa mise en œuvre, mais ces derniers jours ouaprès des personnalités comme Leticia Dolera aux Feroz Awards, Antonio Maestre dans ‘laSexta noche’ ou encore les fourmis de ‘El hormiguero’ ont réagi à cette mesure en manifestant leur désaccord.

