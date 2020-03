Maxine Peake, Phil Davis et Sara Kestelman – HITC

La distribution de l’épisode 5 de la saison 5 de Inside No. 9 marque un talent familier.

Jusqu’à présent, c’est une autre grande saison d’Inside No. 9, mais il y a encore plus à explorer…

Reece Shearsmith et la série d’anthologie de la comédie noire de Steve Pemberton sont arrivées sur les écrans en 2014 et ont développé un admirable succès.

En nous présentant des histoires vaguement liées par le chiffre neuf, ils ont eu beaucoup de pistes à explorer avec chaque saison, nous emmenant dans des endroits auxquels nous ne nous attendions pas tout à fait. En fait, nous avons essentiellement grandi pour nous attendre à l’inattendu à tout moment lors de l’écoute.

Le dernier lot d’épisodes ne fait pas exception, prenant à nouveau ses influences et courant avec eux de tout cœur. Il n’est pas surprenant que chaque conte ait réussi à attirer des stars invitées passionnantes, avec l’épisode 5 – intitulé «Thinking Out Loud» – qui continue à augmenter la puissance des stars.

Il se concentre sur sept personnages offrant leurs histoires à la caméra, mais comment sont-ils liés? C’est intrigant!

Maintenant, parlons du casting…

Inside No. 9 Saison 5 Episode 5 Cast

Ci-dessous figurent les membres de la distribution d’Inside No. 9 saison 5 épisode 5, comme l’a souligné Radio Times:

Phil Davis comme Bill

Maxine Peake comme Nadia

Sara Kestelman en tant que thérapeute

Steve Pemberton comme Galen

Loanna Kimbook en tant qu’ange

Reece Shearsmith en tant que Aidan

Sandra Gayer comme Diana

Bien sûr, Reece Shearmith et Steve Pemberton ne seront que trop familiers, mais soulignons une partie du reste du casting.

Pleins feux sur Maxine Peake

Dans le rôle de Nadia, nous avons la merveilleuse Maxine Peake.

Selon IMDb, l’artiste de 45 ans est apparue pour la première fois sur les écrans en 1995 dans la série télévisée Children’s Ward (elle a joué Geraldine).

Depuis, il y a eu beaucoup de temps forts à la télévision, notamment The Bisexual (Sadie), Black Mirror (Bella), The Village (Grace Middleton), Silk (Martha Costello), The Hollow Crown (Doll Tearsheet), Criminal Justice (Juliet Miller ), Shameless (Veronica) et Early Doors (Janice).

Elle a aussi un travail cinématographique important à son actif, avec des rôles comme Gwen (Elen), Peterloo (Nellie) de Mike Leigh, Funny Cow (Funny Cow), The Falling (Eileen Lamont) et The Theory of Everything avec Eddie Redmayne et Felicity Jones.

Phil Davis joue dans Inside No. 9

L’acteur anglais de 66 ans joue ici le rôle de Bill et sera certainement un visage familier pour la plupart des publics.

Tout au long de sa carrière, il a joué dans des films comme Quadrophenia (il a joué Chalky), High Hopes (Cyril) de Mike Leigh, Alien 3 (Kevin), Vera Drake (Stan), Notes on a Scandal (Brian Bangs), Cassandra’s Dream ( Martin Burns), Another Year (Jack), M. Holmes (inspecteur Gilbert) et Brighton Rock (Spicer).

Ce n’est pas que de la télévision, mais des rôles tels que Silent Witness (divers), Riviera (Jukes), Mad Dogs (Lawrence), Silk (Micky Joy), Whitechapel (DS Ray Miles) et Being Human (Captain Hatch) valent également la peine. notant.

Il est également le narrateur de la série documentaire sur le vrai crime de la BBC Murder 24/7.

L’acteur Phil Davis assiste à une projection privée de “Age Of Kill” au Ham Yard Hotel le 1 avril 2015 à Londres, en Angleterre.

Sara Kestelman et plus dans «Thinking Out Loud»

Le thérapeute est joué par l’actrice anglaise de 75 ans, Sara Kestelman.

Auparavant, elle a participé à divers projets télévisés, notamment In the Flesh (Connie Furness) et Holby City (divers). Côté cinéma, il y a le classique culte de 1974 Zardoz (mai) avec Sean Connery, Listzomania (Princesse Carolyn) et Break of Day (Alice).

Ce n’est pas tout, car l’épisode 5 présente également les talents de Sandra Gayer dans le rôle de Diana (Avenue 5) et de Ioanna Kimbook dans le rôle d’Angel.

Dans d’autres nouvelles, voici où McDonald & Dodds a été filmé.