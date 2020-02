Maya, le chaton atteint du syndrome de Down qui a son propre livre

C’est peut-être nouveau pour vous, mais le syndrome de Down n’affecte pas seulement les humains.

Les animaux peuvent également avoir cette condition physique et Maya en est un exemple. Ce chaton a publié son premier livre en tant que bon influenceur

Le livre est écrit pour normaliser les handicaps ou les conditions physiques, développementales et émotionnelles de toutes sortes, ce livre peut ouvrir les yeux de tout le monde à l’idée que chaque vie mérite l’amour et l’acceptation. Il encourage les enfants à traiter les autres comme ils veulent être traités et encourage l’inclusion à travers la métaphore d’un petit chat idiot.

Les enfants plus jeunes peuvent comprendre les comportements de base d’un chat (ou d’un enfant) qui ne leur ressemble pas ou qui ne leur ressemblent pas, tandis que les enfants plus âgés peuvent comprendre pourquoi ils devraient traiter les autres avec gentillesse.

Tous les avantages de ce livre seront reversés à The Odd Cat Sanctuary et Special Olympics Massachusetts d’où Maya a été secourue.

Aidons plus de gens à comprendre ce genre de maladies d’une manière adorable.

