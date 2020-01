Mayes C. Rubeo du Mexique a été nominé pour un Oscar 2020

Non seulement Rodrigo Prieto, nominé aux Oscars pour la meilleure photographie de l’Irlandais, doit être acclamé par les Mexicains, mais un autre compatriote a également fait un excellent travail, digne du premier prix du cinéma commercial.

Oui, alors que toute la conversation sur l’Oscar 2020 se concentre sur Joker, qui est le film le plus nominé avec la possibilité de gagner un Oscar dans 11 catégories. Mais les Mexicains en parlent aussi.

Mayes C. Rubeo est nominé pour un Oscar du meilleur design de costumes par Jojo Rabbit, la nouvelle folie de Taika Waititi. Mayes Castillero Rubeo est né à Mexico mais, à partir de 20 ans, il quitte le pays pour se spécialiser dans la création de vêtements en Italie. Son saut au premier plan à Hollywood s’est produit en 2006, quand il a interprété les costumes d’Apocalypto, puis a travaillé sur plusieurs films fantastiques, dont le minuscule Dragon Ball Evolution, Avatar, John Carter, Warcraft et Thor: Ragnarok, sa première collaboration avec Waititi

Rubeo affrontera Sandy Powell et Christopher Peterson (The Irishman), Jaquelin Durran (Little Woman), Mark Bridges (Joker) et la grande favorite Arianne Phillips (Il était une fois à Hollywood).

