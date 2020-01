Mayes C.Rubeo, la candidate mexicaine aux Oscars 2020 que nous devrions tous connaître

Le thème de ce lundi 13 janvier est sans aucun doute les nominés aux Oscars 2020. À 7 heures du matin, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé aux films et aux artistes qu’ils ont reçu une mention dans leurs 24 catégories qui vont du meilleur film, réalisateur et photographie, à la meilleure édition, la conception de la production et la conception des costumes, pour n’en citer que quelques-uns. Et dans deux d’entre eux, le nom du Mexique se démarque …

Le plus «connu» est Rodrigo Prieto, un directeur de la photographie mexicain qui a travaillé sur la photographie The Irishman de Martin Scorsese, production originale de Netflix. Il s’agit de sa troisième nomination aux Oscars, dans la même catégorie, après Brokeback Mountain et Silence of Scorsese d’Ang Lee. Il est l’un des favoris, mais il rivalise avec le plus fort de cette saison qui est Roger Deakins pour 1917 par Sam Mendes.

La deuxième mention en l’honneur du Mexique vient avec Mayes C. Rubeo, qui a reçu une nomination dans la catégorie de la meilleure conception de costumes par Jojo Rabbit. Le Mexicain est en compétition pour le prix le plus élevé contre Sandy Powell et Christopher Peterson pour The Irishman, Mark Bridges pour Joker, Jacqueline Durran pour Little Women et Arianne Phillips pour Once Upon a Time in … Hollywood.

Rubeo est une créatrice mexicaine qui a plus de 20 ans dans l’industrie de la mode, et son travail a été projeté sur des bandes très médiatisées à Hollywood, mettant en évidence dans le domaine de la fantaisie et des drames épiques. Rubeo est né en 1962 à Mexico et est allé aux États-Unis pour étudier la mode et l’habillement au Los Angeles Trade-Tech College et à l’UCLA, deux institutions de la ville de Los Angeles.

Sa carrière dans l’industrie cinématographique a commencé très fortement dans les années 90 par John Sayles, avec qui il a travaillé sur des films tels que Lone Star de 1996, Men with Guns de 1997, Sunshine State de 2002 et Casa de los Babys en 2003. Mais ce n’est qu’en 2006 que son travail a été mondialement reconnu lorsque Mel Gibson l’a choisie comme costumière à Apocalypto, un film dramatique, d’action et d’aventure sur la culture maya qui a été tourné au Mexique.

À ce film, qui a généré beaucoup de controverse autour de la représentation de la violence et de la mort dans cette culture, Il a été suivi par l’un des plus grands films de tous les temps: l’Avatar 2009 de James Cameron. Ce film, le deuxième plus gros succès de l’histoire, lui a donné une place spéciale dans l’industrie de la mode et du cinéma, c’est pourquoi il a eu l’opportunité de travailler dans des méga productions telles que John Carter à partir de 2012, Guerre mondiale Z de Marc Forster en 2013 et l’adaptation du jeu vidéo Warcraft: The Beginning à partir de 2016 par Duncan Jones (fils de David Bowie).

En 2016, Rubeo a travaillé sur La Grande Muraille de Zhang Yimou, l’un des plus grands défis de sa carrière, car il a dû concevoir plus d’un millier de costumes dans un film fantastique épique aux proportions énormes, et qui a également joué Matt Damon. En bref, Rubeo a travaillé avec les plus grands artistes de la liste A d’Hollywood comme Cate Blanchett, Brad Pitt, et maintenant, avec Scarlett Johansson dans Jojo Rabbit (qui a reçu une nomination pour ce même film dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle).

Jojo Rabbit n’est pas le premier film Rubeo avec Taika Waititi. En 2017, il a travaillé avec lui au sein de l’univers du film Marvel dans Thor: Ragnarok, et le scénariste et réalisateur a décidé de répéter la formule à succès de Jojo Rabbit, qui participe à d’autres catégories telles que Meilleur scénario adapté, conception de production, montage et film.

Jojo Rabbit suit l’histoire de Jojo, un garçon allemand qui s’entraîne dans un camp nazi pour enfants et où ils lui ont dit que le monde est d’une certaine manière. Jojo vit avec sa mère célibataire, qui cache une fille juive au sous-sol de la maison. Lorsque l’enfant le découvre, tout ce qu’il savait prend un virage à 180 degrés, et c’est ainsi que commence une amitié avec elle, mais pas avant de toujours consulter et parler avec son ami imaginaire nommé Adolfo Hilter, qui est joué par Waititi lui-même.

Le film se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, et mettant en vedette Johansson, Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Sam Rockwell, Rebel Wilson et plus. La nomination Rubeo aux Oscars 2020 n’est pas la première. Il a déjà reçu une mention importante au BAFTA, au Costume Designers Guild Award et à la Hawaii Film Critics Society. Jojo Rabbit est l’un des favoris dans la catégorie de la meilleure conception de costumes car c’est une satire d’époque dont le cadre est si bien connu, mais qui se démarque grâce au travail de Rubeo.