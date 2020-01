Mayes C. Rubeo, mexicaine nominée aux Oscars pour ‘Jojo Rabbit’, triomphe aux Costume Designer Guild Awards

Mayes C. Rubeo et Rodrigo Prieto, sont les Mexicains qui représenteront notre pays lors de la cérémonie de remise des Oscars 2020 qui se tiendra le dimanche 9 février prochain. Prieto participe à la catégorie Meilleure photographie pour son travail sur The Irishman (Martin Scorsese) tout en Rubeo ira pour le prix de la meilleure conception de costumes par Jojo Rabbit (Taika Waititi), une satire se déroulant dans la Seconde Guerre mondiale avec Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie, Sam Rockwell, et plus encore.

Mais avant la cérémonie la plus importante dans le monde du cinéma, Mayes C.Rubeo a été nominée dans la 22e édition des Costume Designer Guild Awards 2020 où elle a remporté la catégorie Excellence in Period Film (Excellence dans un film vintage). Le Mexicain a concouru contre les productions de Dolemite est My Name, Downton Abbey, Once Upon a Time in Hollywood et Rocketman, Tout cela a marqué des temps définitifs sur le plan social et culturel où la mode a été décisive.

Le travail de Mayes C. Rubeo a été salué depuis la première de Jojo Rabbit grâce à la couleurs et textures dans la conception des costumes, en particulier dans le personnage de Rosie Betzler (Johansson), une mère célibataire dont les vêtements sont le reflet du contexte social, violent et ironique dans lequel l’histoire se déroule, mettant l’accent sur les chaussures, un élément qui joue un rôle fondamental dans l’histoire et dans ce personnage spécifique.

Comme nous l’avons mentionné, Rubeo a reçu Nomination dans la catégorie du meilleur design de costumes aux Oscars 2020. Le Mexicain rivalise avec d’autres productions importantes de l’époque: Sandy Powell et Christopher Peterson pour The Irishman, Mark Bridges pour Joker, Jacqueline Durran pour Little Women et Arianne Phillips pour Once Upon a Time in … Hollywood.

Rubeo a également reçu une nomination pour le BAFTA et la Hawaii Film Critics Society. Le travail de Mayes C. Rubeo s’étend sur plus de deux décennies et a collaboré avec de grands personnages de l’industrie cinématographique comme Mel Gibson à Apocalypto, Avatar de James CameronJohn Carter, Guerre mondiale Z de Marc Forster et l’adaptation du jeu vidéo Warcraft: The Beginning 2016 de Duncan Jones, La grande muraille de Zhang Yimou Cela signifie qu’il a également travaillé avec des acteurs comme Matt Damon, Cate Blanchett, Brad Pitt et Scarlett Johansson.

Ce sont les gagnants du Costume Designer Guild Awards 2020:

Excellence en film d’époque

Dolemite est mon nom – Ruth E. Carter

Downton Abbey – Anna Mary Scott Robbins

Jojo Rabbit – Mayes C. Frottement 🏆

Il était une fois dans… Hollywood – Arianne Phillips

Rocketman – Julian Day

Excellence en cinéma contemporain

Une belle journée dans le quartier – Arjun Bhasin

Hustlers – Mitchell Travers

Couteaux sortis – Jenny Eagan 🏆

La laverie – Ellen Mirojnick

Queen & Slim – Shiona Turini

Excellence en science-fiction / film fantastique

Aladdin – Michael Wilkinson

Avengers: Fin de partie – Judianna Makovsky

Capitaine Marvel – Sanja M. Hays

Maléfique: Maîtresse du mal – Ellen Mirojnick 🏆

Star Wars: The Rise of Skywalker – Michael Kaplan

Excellence en télévision contemporaine

Schitt’s Creek »:« La robe – Debra Hanson

Excellence en télévision d’époque

La merveilleuse Mme Maisel: «C’est de la comédie ou du chou» – Donna Zakowska

Excellence en science-fiction / télévision fantastique

Game of Thrones: «Le trône de fer» – Michele Clapton

Excellence en variétés, compétition-réalité, télévision en direct

La chanteuse masquée: «Fin de saison: et le gagnant prend tout et enlève» – Marina Toybina

Excellence en conception abrégée

United Airlines: publicité «Star Wars Wing Walker» – Christopher Lawrence