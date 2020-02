Mazatlan 2020 Carnival, profitez du premier couronnement en direct

Mazatlan Carnival 2020, profitez du premier couronnement en direct | Mazatlan

Aussi connu sous le nom de “La perle du Pacifique” Mazatlan, Sinaloa, Mexique ouvre sa grande fête annuelle, le Mazatlan Carnival 2020, vous verrez le premier couronnement en direct.

Le premier jour commencera par le couronnement de Carnival King Vous pouvez également profiter d’une exposition gastronomique du Food Festival et d’une danse de Masquerade Fantasy Dance, ce jour-là.

La programmation en direct se concentrera sur le couronnement de la Roi du Carnaval Paco Vazga, sera diffusé en direct à travers la culture.

La choix du roi se fait par votes, Paco Vazga a été favorisé par 230 mille votes Au total, une différence de 120 voix au dessus de la deuxième place.

L’événement était dirigé par la royauté Carnaval de Mazatlan 2019, ainsi que par le chef de bureau de la direction générale de l’Institut culturel José Ángel Tostado Quevedo.

Comme chaque année un thème est choisi pour ces vacances, cette édition sera “Nous sommes l’Amérique” La célébration est pleine de culture, de plaisir et de musique.

Dans le Facebook Culture, vous pouvez également profiter du couronnement en direct.

Depuis le 20 au 25 février Vous pouvez profiter de concerts, de musique, d’une foire, de feux d’artifice et de présentations de différentes célébrités nationales et internationales qui raviront le public avec leurs présentations.

Les défilés de carnaval sont l’une des plus grandes attractions de nos jours car toute la redevance du carnaval est présentée ainsi que les défilés participants, il défile le long de la promenade à partir des hautes vagues jusqu’à la fin du Aquarium de Mazatlan.

Ici vous pouvez voir une des émissions en direct directement depuis la page culture.

Le port de Mazatlan vous invite à faire partie de ces journées et à profiter de la joie et du plaisir de faire partie de cette grande fête ces jours d’excitation, préparez-vous à en profiter toute la journée et surtout la nuit soit dans le zone dorée, hautes vagues ou le plazuela teinté.

