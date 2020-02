Mazatlan, météo Carnaval 2020 jours | INSTAGRAM

Aujourd’hui commence le carnaval international de Mazatlan 2020 “Nous sommes l’Amérique”, une célébration pleine de culture et de divertissement, où les habitants du port et les visiteurs du monde entier peuvent profiter de divers événements et nous vous disons ce qu’ils sont, quand et comment vous pouvez y assister. à tous.

Ce jeudi 27 ° la température maximale et 17 ° le minimum, donc si vous songez à assister au Festival gastronomique du Festival gastronomique de 14h à 19h sur la Plaza Machado vous aurez un excellent climat pour déguster les plats.

Si vous vous préparez pour les événements les plus nocturnes, comme la Dance of Masquerade Fantasy Dance à 19h30 et le couronnement du roi de la joie également à 19h30, sur la Promenade Claussen, il est probable que déjà soyez un peu plus frais donc ce serait bien si vous n’aviez pas oublié d’apporter un pull.

Pour vendredi la température maximale sera de 28 ° et la minimale de 17 °, vous pourrez donc profiter d’un excellent climat tempéré pour profiter du couronnement de la Reine des Jeux Floraux à 20h30, au Venados Stadium .

Samedi, Mazatlan aura 28 ° comme température maximale et minimale de 17 °, de sorte que le “Couronnement de la Reine du Carnaval”, “Brûler la mauvaise humeur” et les “Feux d’artifice de combat naval” auront également une température tempérée pour Profitez du grand spectacle.

Le dimanche, jour de la fête maximale, il aura une température de 28 ° maximum et 17 ° le minimum, laissant une journée légèrement nuageuse, fraîche, mais sans froid extrême, il est tout de même conseillé de prendre un pull pour le défilé Eh bien, du vent pourrait couler.

Pour lundi, 26 ° maximum et 15 ° minimum sont attendus, donc le couronnement de la Reine des enfants dans le stade Venados et le festival des feux d’artifice de lumières sur la promenade touchera un peu plus froid, mais ce sera quand même Sympa pour les visiteurs qui apprécieront la fête.

Enfin mardi 25 ° le maximum et 15 le minimum, laissant la dernière parade avec un peu plus de froid que les jours précédents, pour conclure avec la fête maximum du port dans laquelle il y aura sûrement beaucoup de plaisir et un climat plutôt agréable à prendre Certains chauffent avec la danse au son de la musique et des troupes.

