Mazinger Z est venu sur Netflix pour profiter de la nostalgie

La célèbre société de streaming Netflix a révélé vendredi 6 mars 2020 que la légendaire série de robots géants est arrivée sur sa plateforme de streaming, avec ses 92 épisodes, “Mazinger Z” qui sont déjà disponibles.

Grâce à son réseau social Twitter officiel, dans son profil latino-américain, qui a rapidement atteint des milliers de personnes et aime, surprenant tout le monde car ils ont assuré qu’il est arrivé avec son audio original en japonais et en espagnol.

M A Z I N G E R Z!

92 épisodes de la série 1972 sont arrivés sur Netflix avec un son original (japonais) et espagnol. Mazinger Z est disponible et je suis comme ça: pic.twitter.com/OYbTCVIEeo

– Netflix Amérique latine (@NetflixLAT)

6 mars 2020

Les épisodes de Mazinger Z sont disponibles pour Netflix en Amérique latine, donc ses fans ont admis que “Oncle Netflix”, comme certains utilisateurs le disent, est idéal pour leur apporter cette série emblématique des années 80 et 90.

Mazinger Z est une série de mangas et d’animes créée par le dessinateur et scénariste japonais Gō Nagai. Dans la fiction, Mazinger Z a été le premier robot géant habité par un protagoniste, marquant les fondements du genre mecha. Après le succès de cette franchise, le genre connu sous le nom de mèche gagnerait en force.

Dans les années 80, la série est devenue un classique, car elle a été diffusée à la télévision ouverte et est devenue l’une des plus populaires. Il convient de mentionner que les épisodes que Netflix a sur sa plate-forme ont été remasterisés pour améliorer la qualité.

Le 3 décembre 1972 était la première sur la chaîne japonaise Fuji TV, où la série du robot mythique de “Fists out!” (Rocket Punch!), Instantly est devenu un succès télévisé avec une part d’écran record de 30%, selon les chiffres fournis par Toei Animation.

Le Docteur Infierno (Docteur Hell en Amérique espagnole) et le Docteur Kabuto, au milieu d’une expédition archéologique, trouvent dans l’île de Rhodes des vestiges d’une grande civilisation, capable de construire des robots géants. Le Dr Infierno croit qu’avec des robots de ce type, il peut gouverner le monde, et ému par son ambition d’essayer de convaincre le Dr Kabuto de le rejoindre et de dominer ensemble le monde.

Le Dr Kabuto n’est pas d’accord et devient l’ennemi de son ancien collègue. Ensuite, le Dr Hell tue tous les membres de l’expédition, mais heureusement le Dr Kabuto parvient à s’échapper et trouve dans les contreforts du mont Fujiyama un nouveau matériau auquel il donne le nom d’alliage Z; avec lequel il construit le robot Mazinger Z, qu’il utilisera pour arrêter les plans du Dr Infierno.

Le baron Ashler, allié du Dr Infierno, assassine le Dr Kabuto, mais avant de mourir, il parvient à dire à Koji Kabuto les plans diaboliques de l’enfer et le fait connaître à Mazinger Z.

