Mber Amber Heard admet avoir frappé Johnny Depp sur une fuite d’enregistrement

Amber Heard, Johnny Depp

Un audio filtré d’une des séances de thérapie du couple montre Heard admettant avoir frappé Depp.

On peut entendre Amber Heard admettre avoir attaqué son ex-mari Johnny Depp dans un enregistrement divulgué de l’une des séances de thérapie du couple.

L’ancien couple est plongé dans une âpre bataille juridique entre eux, avec Depp poursuivant l’actrice Aquaman après avoir écrit un article pour le Washington Post, affirmant qu’elle a été victime de violence domestique et faisant allusion aux accusations qu’elle a portées contre Depp dans son divorce explosif de 2016.

Cependant, dans la conversation audio filtrée obtenue par le journal britannique Daily Mail, le couple peut être entendu parler de leurs problèmes conjugaux et de la violence physique dans leur mariage, et lorsque l’acteur des Pirates des Caraïbes l’a accusée de le battre, et elle Il a dit qu’il venait de le frapper.

“Je suis désolé de ne pas t’avoir frappé au visage avec une bonne gifle, mais je te giflais, je ne te frappais pas.” Chérie, je n’ai pas été battue », dit Amber. «Je ne sais pas quel était le mouvement de ma main, mais tu vas bien, je ne t’ai pas blessé, je ne t’ai pas frappé, je t’ai giflé.

“Tu es un bébé. Cultivez Johnny », a ajouté Amber. Elle a également reconnu avoir commencé le combat.

Alors qu’Amber prétend qu’elle a été maltraitée tout au long de sa relation, Johnny a soutenu que c’était lui qui avait été maltraité, et son avocat Adam Waldman a déclaré à Deadline: «Pour éviter les doutes, la seule personne dans cette affaire qui a battu une femme C’est Amber Heard, une porte-parole autoproclamée de #MeToo, a été arrêtée et emprisonnée pour cela. Et elle a sauvagement frappé les autres, comme le montrera le procès. »

En novembre, des responsables judiciaires du comté de Fairfax, en Virginie, ont reporté le procès six mois après que Depp n’ait pas respecté le délai du 15 novembre pour présenter les documents demandés par le juge.

chargement …