McCoy Tyner, perd la vie influente du pianiste de jazz à 81 ans

McCoy Tyner, perd un pianiste influent du jazz à 81 ans | Instagram

McCoy Tyner qui faisait partie du quatuor John Coltrane, a perdu la vie à 81 ans a indiqué sa famille via les réseaux sociaux.

Le pianiste de jazz innovant et influent Il était le dernier membre survivant du célèbre Quatuor, bien que sa famille n’ait pas donné plus de détails sur sa mort, il ressent une grande perte le monde du jazz.

La famille de Tyner cIl a confirmé le décès dans un communiqué publié vendredi sur les réseaux sociaux afin que la nouvelle se propage rapidement.

Vous pourriez être intéressé: Jack Sheldon, le célèbre musicien de jazz est décédé à 88

C’est avec grand regret que nous annonçons la mort de la légende du jazz, Alfred “McCoy” Tyner. McCoy était un musicien inspiré qui a consacré sa vie à son art, sa famille et sa spiritualité, selon le communiqué.

“La musique et l’héritage de McCoy Tyner continueront d’inspirer les fans et les futurs talents des générations futures.”

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Le pianiste est né à Philadelphie le 11 décembre 1938. Il a finalement rencontré Coltrane et l’a rejoint pour l’album de 1961 “Mes choses préférées”, un grand succès commercial qui met en évidence la chimie remarquable du Quatuor John Coltrane. L’album a été inclus au Grammy Hall of Fame en 1998.

Heureusement, le groupe est devenu un groupe de renommée internationale en plus d’être l’un des actes fondamentaux de l’histoire du jazz et c’est en 2002 que Tyner a été nommé Jazz Master pour lui Dotation nationale pour les arts.

Peu à peu, ses projets musicaux ont été de plus en plus vénérés jusqu’à ce qu’il gagne une grande popularité parmi le goût du public.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Tyner a finalement trouvé le succès en dehors du Quatuor John Coltrane, lançant plus de 70 albums. Il a également remporté cinq Grammy Awards.

Plusieurs personnalités du jazz ont perdu la vie ces derniers mois, de grandes légendes dont on se souviendra comme les grands de ce style de musique, nous nous attendons à ce que plus de stars comme elles exaltent à nouveau le genre jazz et soyez aussi bons que ceux qui sont partis.

Lire aussi: Le saxophoniste et compositeur de jazz à succès Jimmy Heath est décédé à 93 ans

.