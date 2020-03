McDonald & Dodds est-il à la télévision ce soir? Les fans veulent plus du bijou ITV! – HITC

Le public est séduit par le duo, mais McDonald & Dodds est-il à la télévision ce soir?

Il y a eu de nombreux partenaires incompatibles sur nos écrans de télévision au fil des ans, mais McDonald & Dodds sont sans doute l’un des meilleurs.

Dès le début, il était évident que cette série ITV aurait quelque chose, étant donné qu’elle provenait des producteurs de Poldark et qu’elle était écrite par le scénariste de DCI Banks, Robert Murphy.

Avec Jason Watkins (The Crown) et Tala Gouveia (Cold Feet) dans les rôles titulaires, vous avez un grand talent derrière et devant la caméra, ce qui signifie de nombreux yeux devant les écrans lorsque le premier épisode a été diffusé le dimanche 1er mars. 2020.

C’était très amusant de faire la chronique des deux détectives, l’un habitué aux pressions de travailler le rythme dans le sud de Londres et l’autre pas tout à fait assaisonné des mêmes aspects du travail.

Néanmoins, ils découvrent qu’ils forment une excellente équipe, les téléspectateurs réalisant rapidement que Jason et Tala forment un duo télévisé tout aussi fantastique.

McDonald & Dodds est-il ce soir?

Non, McDonald & Dodds n’est pas à la télévision ce soir.

Pourquoi? Eh bien, c’est parce qu’il n’y a plus d’épisodes! Au total, la série ne comprenait que deux épisodes de deux heures, le dernier étant diffusé le dimanche 8 mars 2020.

Mais cela ne vaut certainement pas la peine d’écarter davantage…

Selon le Radio Times, le producteur exécutif Damien Timmer a en fait qualifié les deux épisodes de McDonald & Dodds de «leurs premiers cas intrigants ensemble».

De même, le scénariste Robert Murphy a déclaré: «… s’il y en a après cela, nous devrons terminer dans les deux ans – parce que c’est à ce moment-là que McDonald s’en va, vous ne pensez pas? C’est une femme de parole. “

Eh bien, pas nécessairement, comme Tala l’a dit: “Je pense qu’elle va tomber amoureuse de Bath et je pense qu’elle va rester pendant au moins sept ans.” Jason a également fait part de ses réflexions, exprimant: «… Je pense qu’il y a tellement de potentiel dans le format, dans les relations.»

Les fans demandent plus de McDonald & Dodds sur Twitter

Bien que ce soit fini, il est clair que les fans sont prêts à regarder le duo casser plus de cas ensemble.

Après seulement deux épisodes, ils ont montré que le titre avait un grand potentiel et ce serait formidable de le voir en chercher plus. Découvrez une sélection de tweets:

