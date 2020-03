McDonald’s vend aux enchères un «Golden Shamrock Shake» de 90 000 $ pour une œuvre de bienfaisance

Tous les profits de la vente aux enchères bénéficieront à la maison Ronald McDonald.



Pour célébrer le 50e anniversaire de leur signature Shamrock shake, McDonald’s a révélé cette semaine qu’ils vendaient aux enchères une coupe en or 18 carats hautement polie ornée de vrais diamants et d’émeraudes d’une valeur estimée à 90000 dollars.

L’enchère eBay a commencé mardi et se terminera le 6 mars. Vendredi après-midi, les enchères sur la tasse ont atteint 32 000 $, ce qui pourrait être un vol puisque la société a déclaré qu’elle avait été évaluée à 90 000 $.

“Il y a 50 émeraudes vertes et diamants blancs – représentant 50 ans de saveur Shamrock Shake et une délicieuse garniture fouettée. Il y a 50 diamants jaunes dans chacun des Golden Arches depuis 50 ans d’être un fan préféré de McDonald’s”, a déclaré McDonald’s page d’enchères.

Tous les profits récoltés aideront à soutenir Ronald McDonald House Charities dans sa mission d’aider les familles avec des enfants malades ou blessés à rester à proximité des ressources dont elles ont besoin pendant les moments difficiles.

De plus, les clients qui commandent un Shamrock Shake et un nouveau Oreo Shamrock McFlurry via l’application McDonald’s d’ici au 6 mars seront automatiquement inscrits pour gagner un Golden Shamrock Shake. Visitez goldenshamrockshake.com pour plus de détails.

.