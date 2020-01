McGee aura une «décision très personnelle» à prendre dans l’épisode 12

Maintenant dans 11 épisodes, la saison 17 de NCIS se rapproche de plus en plus d’une conclusion, alors que l’arc narratif de Ziva David semble toucher à sa fin. Alors que l’attention est restée fixée sur tout ce qui concerne Ziva depuis sa première apparition dans la finale de la saison seize, des rapports récents entourant l’épisode à venir suggèrent qu’une personne spéciale différente pourrait saisir une partie de la vedette.

* ‘NCIS’ Saison 17, épisode 11 spoilers à venir *

Acteurs «NCIS» | Bill Inoshita / CBS via .

Étant donné que de nombreux fans espéraient une réunion «Tiva», ainsi que Tali, dans le dernier épisode de la saison 17, les scénaristes laissaient beaucoup à désirer. Les fans de NCIS se sont même exprimés sur les médias sociaux pour exprimer leur indignation avec le dernier épisode – en laissant savoir que l’on a l’impression que ceux qui sont derrière la série balancent une carotte qu’ils n’ont jamais l’intention de donner.

La fin de l’épisode a donné à Ziva et Gibbs la fermeture qu’ils n’avaient jamais eue, car David a pu dire au revoir à son ancien patron, ainsi qu’à toute l’équipe. Avec des mots d’encouragement pour Bishop et quelques plaisanteries ludiques et combatives avec Torres, elle a reçu tout le dialogue semblable à une sortie qu’elle n’a pas eue la première fois.

Alors, Ziva va-t-elle enfin retrouver sa famille? Les fans verront-ils Michael Weatherly et Cote de Pablo ensemble à l’écran, et quelle est la décision très personnelle que McGee doit prendre? Est-ce lié au départ de Ziva?

Que savons-nous de la saison 17 de NCIS, épisode 12: McGee au centre?

Viacom a récemment publié un communiqué de presse pour le prochain épisode, donnant une brève description de ce à quoi les fans devraient s’attendre (sans donner trop de détails). Le communiqué de presse a déclaré:

«Plan de vol» – L’équipe du NCIS enquête sur un accident de F-18 et la disparition subséquente du pilote qui a piloté l’avion. De plus, McGee discute à contrecœur d’une décision très personnelle avec ses coéquipiers, sur NCIS, le mardi 14 janvier (8: 00-9: 00 PM, ET / PT) sur le réseau de télévision CBS

Viacom

Tout d’abord, McGee hésite à discuter de la décision avec l’équipe; ce qui signifie qu’il est probable que l’un de ses collègues agents du NCIS devra s’arracher les dents, ce qui conduira finalement à un moment de vulnérabilité. Se pourrait-il que McGee ait des problèmes de mariage? Étant donné que les fans ne voient pas sa femme et que les conversations sur sa vie conjugale restent minces, pourrait-il y avoir des problèmes au paradis?

Étant donné que l’émission est NCIS, cela peut également devenir une sous-intrigue pour le soulagement comique, car de nombreuses décisions personnelles peuvent également être assez embarrassantes. Ou envisage-t-il de rendre visite à Ziva et Tony pendant une longue période? Souhaite-t-il voir Tali? A-t-il peur que sa femme soit en colère s’il part trop longtemps avec de jeunes enfants à la maison?

Bien que tout reste à voir, il semble que l’épisode puisse prendre une fois de plus une pause de Ziva, se concentrant sur les autres personnages et d’autres histoires liées à leur travail, avant (espérons-le) de revenir pour conclure l’arc narratif de l’ancien agent du Mossad dans une scène avec Tony, Ziva et Tali.