MCU Star Gwyneth Paltrow vendant des bougies qui sentent comme ses parties intimes

Gwyneth Paltrow a eu une longue et fructueuse association avec Marvel Studios. Sa performance en tant que Pepper Potts en 2008 dans Iron Man a été largement saluée, l’histoire d’amour du film étant citée comme l’un de ses meilleurs longs métrages par les critiques. Bien qu’elle ait pratiquement cessé d’agir au cours des années, elle a continué d’apparaître comme Potts dans le MCU dans divers films, culminant avec son apparence de kickass en armure complète en tant que Rescue dans la bataille finale d’Avengers: Endgame. Et maintenant, elle a sorti une bougie appelée “This Smells Like My Vagina.”

Mais fournissons un peu de contexte, cependant. Pour celles qui ne suivent pas le monde étrange de la santé et de la beauté des femmes alternatives, Paltrow se concentre de plus en plus sur sa société Goop, qui apparaît fréquemment dans les nouvelles car elle vend des produits sérieusement bonkers. Par exemple, vous pouvez acheter le collier vibromasseur Crave Vesper pour 149 $, un bijou qui se double d’un vibrateur et est parfait pour une «soirée ou une soirée». Vous pouvez également obtenir des conseils sur la meilleure façon de cuire à la vapeur votre vagin (les médecins déconseillent fortement cela), prenez une bouteille de 27 $ de brume de protection répulsive contre les vampires psychiques ou envisagez peut-être d’acheter un gode en or de 3 490 $ pour cette personne spéciale dans votre vie.

Cliquer pour agrandir

Mais cette nouvelle bougie de Bougie Parfumee (très appropriée) pourrait tous les battre pour une pure étrangeté. La description du produit explique que:

“Cette bougie a commencé comme une plaisanterie entre le parfumeur Douglas Little et GP – les deux travaillaient sur un parfum, et elle a laissé échapper:” Uhhh .. cela sent comme un vagin “- mais a évolué en un drôle, magnifique, sexy et magnifiquement parfum inattendu. (Cela s’est avéré être parfait comme bougie – nous avons fait un essai dans In Goop Health, et il s’est vendu en quelques heures.) C’est un mélange de géranium, de bergamote citronnée et d’absolus de cèdre juxtaposés à la rose de Damas et aux graines d’ambrette qui nous fait penser à la fantaisie, à la séduction et à une chaleur sophistiquée. »

Si vous êtes curieux de savoir quel genre de réflexion se traduit par une bougie vaginale, alors vous avez de la chance. Netflix a commandé une série documentaire Goop qui sera animée par l’actrice pour être diffusée plus tard cette année. En attendant, si vous vous demandez à quoi ressemblerait la vie si votre maison sentait comme Gwyneth PaltrowLe vagin, vous pouvez maintenant le découvrir.