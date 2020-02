‘Me slips’ lance la cinquième saison le 2 mars après trois ans de pause

‘Me slips’ a commencé ses enregistrements en mai 2019. Antena 3 avait sauvé la diffusion de la cinquième saison du concours d’humour présenté par Arturo Valls, qui est resté sur l’antenne de 2013 à 2017. Mais la longue attente est terminée et la chaîne principale d’Atresmedia a fixé une date pour ce retour attendu.

Silvia Abril et Toni Acosta avec Arturo Valls dans ‘Me slips’

‘Me slips’ lance sa cinquième saison le lundi 2 mars à 22h40.. Le programme produit par Shine Iberia cherche à prendre pied lundi soir, ce qui est inhabituel puisque ses émissions ont généralement lieu le vendredi, jour qu’Antena 3 consacre généralement à ses programmes avec une touche plus comique et familière, comme c’est le cas. de “Votre visage me sonne”, qui est actuellement diffusé ce jour-là. Ça oui, Les abonnés Atresplayer Premium ont déjà la possibilité de profiter du premier gala, où il sera disponible la semaine précédente.

De cette façon, fera face à «Live sans autorisation» dans Telecinco, qui fait déjà face à son dernier tronçon, et «Masters of couture», un autre format de Shine Iberia qui marque les marques bien au-dessus de sa chaîne. De plus, «Me slips» sera en compétition avec «First Dates: Cruise», à Cuatro, et avec le cinéma LaSexta. Il convient de mentionner que le lundi de la chaîne aux heures de grande écoute était occupé par le cinéma, Antena 3 s’engage donc à occuper ses trous de grill avec sa propre production.

De nouveaux tests

La cinquième saison du concours est livrée avec trois nouveaux tests pour donner un nouvel air à ceux mythiques comme “dépendant du théâtre” ou “mots courants”. Le premier est “Le Hamburger Promis”, dans lequel les candidats doivent s’allonger les uns sur les autres sur un pain comme s’ils étaient des ingrédients, puis inventer un slogan sur ce qu’ils représentent.

Mario Vaquerizo dans ‘Slips Me’

Un autre est “Les gens vibrent”, c’est que deux comédiens doivent se coucher sur le dos sur une plateforme vibrante tout en représentant une séquence entre le bégaiement et le tremblement. Finalement, “Bocabularies” est accompagné d’écarteurs dentaires. Deux comédiens devraient se faire comprendre avec cet appareil dans la bouche.

Parmi les comédiens et les comédiens qui oseront subir les tests «Me slips» figurent Carlos Latre, El Monaguillo, Edu Soto, Silvia Abril, Anabel Alonso, JJ Vaquero, David Fernández, Luis Larrodera, Toni Acosta, La Terremoto de Alcorcón et Laura Sánchez, en plus de nombreuses autres nouvelles célébrités qui seront téléchargées sur le “Théâtre dépendant”.

