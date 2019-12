Meagan Navarro revisite les 10 moments de films d'horreur les plus troublants de 2019

* Suivez notre couverture continue de fin d'année ici *

Les films d'horreur cherchent à évoquer la peur de diverses manières; certains optent pour la peur rampante et certains pour une tension insupportable, tandis que d'autres emploient des craintes de saut. Et puis il y a ces films qui cherchent à susciter un sentiment de dégoût primaire, laissant les téléspectateurs reculer dans leurs sièges des images dérangeantes à l'écran. Alors que l'horreur a tendance à être subjective, même les fans d'horreur les plus endurcis ne sont souvent pas à l'abri de cette tactique particulière.

2019 n'a pas manqué de moments troublants d'horreur, rendant le public mal à l'aise avec des scènes repoussant les limites. Qu'il s'agisse de relations sexuelles taboues ou de violence, nous revenons sur les dix moments d'horreur les plus troublants de l'année.

Au cas où ce ne serait pas apparent, il y aura des spoilers…

Les Furies – Peeling du visage

Ce slasher exclusif de Shudder suit une femme kidnappée forcée de jouer à un jeu mortel où des tueurs masqués effrayants chassent les femmes. Les choses deviennent incroyablement sanglantes rapidement, comme en témoigne ce meurtre précoce. Hors de la porte, un tueur attrape l'une des femmes et l'épingle à un arbre. Il pose sa hache sur son visage. La lutte pour se sauver signifie que la lame de la hache est lentement enfoncée dans sa chair jusqu'à ce qu'elle sépare complètement son visage de son crâne. Lent, précis et viscéral.

Gage – Le bizutage médiéval

Un groupe d'étudiants de première année à la recherche d'acceptation et d'une fête amusante trouvent plutôt la douleur et la souffrance aux mains d'une fraternité d'élite. Le bizutage universitaire devient carrément brutal dans ce thriller d'horreur, et parfois même médiéval. L'une des victimes subit une fin violente lorsqu'il est retenu à une table, un rat est placé sur son ventre nu qui est ensuite recouvert d'un pot en métal, et son bourreau prend une torche de soufflage dans le pot. Dans une tentative désespérée d’éviter d’être brûlé vif, le rat ronge la chair molle du gage.

Midsommar – Ättestupa

Les Hårga exécutent de nombreux rituels bizarres lors de leur célébration de la mi-temps, bien que Ättestupa soit le premier à donner aux étrangers en visite un indice que quelque chose ne va vraiment pas. Après une fête joyeuse, tout le monde se rassemble au pied d'une falaise. Ci-dessus, une femme aînée ouvre la paume de sa main et l'étale sur un rocher sculpté de runes avant de s'effondrer jusqu'à sa mort. Un vieil homme lui emboîte le pas, seul un rocher rompt sa chute, et il ne meurt pas à l’impact; bien que son corps soit brisé et mutilé. Les Américains regardent avec horreur un groupe de Hårgans apporter calmement un maillet surdimensionné pour terminer le travail de façon primitive.

Brightburn – Détruit

Brightburn offre quelques moments gore exceptionnels, y compris le moment de traumatisme oculaire digne de grincement entrevu dans les remorques. Le pire de ce qui arrive à cette victime particulière, cependant, se produit hors écran. C’est cependant la mort prolongée de l’oncle Noah qui dérange le plus. Brandon prend le camion de son oncle et le laisse tomber; La mâchoire de Noé entre en collision avec le volant. Complètement coupé, Noah essaie de garder sa mâchoire en place tout en gargouillant lentement et en s'étouffant avec son sang. Tout cela pendant que Brandon regarde avec une légère curiosité. La main de Noé tombe avec son dernier souffle, donnant au spectateur une dernière vue effroyable de carnage.

Hagazussa – Lait de chèvre

Situé dans les Alpes du XVe siècle, Hagazussa est un conte d'isolement, de paranoïa et de superstition. Enfant, Albun est obligée de regarder avec horreur sa mère se détériorer et mourir de maladie. Les villageois superstitieux les considèrent comme des sorcières, alors la mort la laisse entièrement seule. Adulte, Albun n'a pas beaucoup de compagnie en dehors de ses chèvres. Les profondeurs profondes de sa solitude et de sa répression sont transmises à travers l'un des moments les plus troublants du film; la traite érotisée de ses chèvres. C'est aussi illustratif qu'inconfortable.

Couteau + coeur – L'arme du meurtre

Giallo moderne situé à Paris en 1979, Yann Gonzalez a créé une ode vivante au cinéma de grindhouse. L'intrigue voit un tueur masqué cibler une société de production de porno gay. Les victimes ont tendance à mourir brutalement à Giallo, mais la brutalité atteint un niveau atroce et choquant ici. Le tueur séduit ses victimes dans les clubs, s'engage dans les préliminaires et sort son gode noir. Il cache un couteau, qu'il utilise ensuite pour pénétrer sa victime. Le double sens est très intentionnel.

High Life – La F-Box

La dernière en date de Claire Denis est une brûlure méditative lente qui refuse une catégorisation facile, ce qui signifie qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, la capacité du film à déranger profondément s'applique à tous les téléspectateurs. Le sexe et la violence sont le pouvoir à bord du vaisseau spatial profond, et Denis devient explicite. On nous donne un aperçu de près et d'explosion personnelle des têtes qui explosent, du sexe explicite et de la violence sexuelle avec des gros plans de sang, de sueur, d'urine et de sperme; et High Life affectionne particulièrement ce dernier. La Dre Dibs (Juliette Binoche) est déterminée à collecter tout le sperme dans sa tentative de voir un bébé porté à terme dans l'espace, et elle utilise la «Fuckbox» comme outil pour cela et pour se soulager. La première introduction dérange; une petite pièce en forme de boîte remplie de sangles en cuir et de godes, avec des Dibs se tordant dessus en sueur. Aucun film de 2019 ne contient autant de liquide corporel que celui-ci.

Seigneurs du Chaos – Suicide

Ce biopic qui raconte la scène du black metal norvégien des années 90 à travers la perspective du cofondateur de Mayhem Euronymous (Rory Culkin) mélange l'horreur et le drame avec la biographie. L’horreur est à son comble avec la disparition précoce du chanteur du groupe, Dead (Jack Kilmer). Sur scène, Dead a tendance à se couper et à saigner sur le public. Hors scène, ses manières autodestructrices culminent en un suicide graphique. Dead lui coupe les poignets et la gorge avec son couteau, puis se tire une balle dans la tête. C'est une scène choquante et troublante rendue encore plus inconfortable par la façon dont le réalisateur explicite Jonas Åkerlund la filme.

Le rossignol – Dévastation de la famille Carroll

<img data-attachment-id = "3591952" data-permalink = "https://bloody-disgusting.com/editorials/3596019/10-disturbing-horror-moments-2019/attachment/the-nightingale-still-1- 2 / "data-orig-file =" https://i1.wp.com/bloody-disgusting.com/wp-content/uploads/2019/10/Still1.jpg?fit=1200%2C675&ssl=1 "data- orig-size = "1200,675" data-comments-open = "1" data-image-meta = "{" aperture ":" 5 "," credit ":" Kasia Ladczuk "," camera ":" ILCE- 7RM2 "," légende ":" Aisling Franciosi apparaît dans Le rossignolde Jennifer Kent, une sélection officielle du programme Spotlight au Sundance Film Festival 2019. Avec l'aimable autorisation de l'Institut Sundance | photo de Kasia Ladczuk. n nToutes les photos sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être utilisées par la presse qu'à des fins d'actualités ou de couverture éditoriale des programmes du Sundance Institute. Les photos doivent être accompagnées d'un crédit au photographe et / ou de la «courtoisie du Sundance Institute». L'utilisation, la modification, la reproduction ou la vente non autorisées de logos et / ou de photos est strictement interdite. "," Created_timestamp ":" 1493310284 "," copyright ":" Toutes les photos sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être utilisées par la presse qu'à des fins d'actualité. ou couverture éditoriale des programmes du Sundance Institute. Les photos doivent être accompagnées d'un crédit au photographe et / ou de la «courtoisie du Sundance Institute». L'utilisation, la modification, la reproduction ou la vente non autorisées de logos et / ou de photos est strictement interdite. "," Focal_length ":" 70 "," iso ":" 200 "," shutter_speed ":" 0.0125 "," title ":" The Nightingale – Still 1 "," orientation ":" 1 "}" data-image-title = "The Nightingale – Still 1" data-image-description = "" data-medium-file = "https: // i1. wp.com/bloody-disgusting.com/wp-content/uploads/2019/10/Still1.jpg?fit=300%2C169&ssl=1 "data-large-file =" https://i1.wp.com/bloody -disgusting.com/wp-content/uploads/2019/10/Still1.jpg?fit=740%2C416&ssl=1 "class =" alignnone wp-image-3591952 size-full "src =" https: //i1.wp .com / bloody-disgusting.com / wp-content / uploads / 2019/10 / Still1.jpg? resize = 740% 2C416 & ssl = 1 "alt =" "width =" 740 "height =" 416 "srcset =" https: //i1.wp.com/bloody-disgusting.com/wp-content/uploads/2019/10/Still1.jpg?w=1200&ssl=1 1200w, https://i1.wp.com/bloody-disgusting.com /wp-content/uploads/2019/10/Still1.jpg?resize=300%2C169&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/bloody-disgusting.com/wp-content/uploads/2019/10/ Still1.jpg? Redimensionner = 768% 2C432 & ssl = 1 768w, https://i1.wp.com/bloody-disgusting.com/wp-content/uploads/2019/10/Still1.jpg?resize=1024%2C576&ssl=1 1024w "tailles =" (largeur max: 740px) 100vw, 740px "data-recalc-dims =" 1 "/>

Le thriller d'horreur de la période de Jennifer Kent n'a pas hésité à la violence graphique. De nombreuses séquences de viol ont laissé les téléspectateurs ignorant dans quoi ils s'engageaient sérieusement secoués. Malgré tous les avertissements déclencheurs et les représentations inébranlables de la race et de la violence, c'est le premier événement incitatif qui a laissé la protagoniste Clare Carroll désespérée d'une vengeance qui dérange profondément. Lorsque son mari tente de gagner sa liberté de l'armée britannique, dans une stupeur ivre non moins, les soldats visitent la maison de la famille Carroll en représailles. Ils ont violé Clare à tour de rôle devant son mari, avant de l'assassiner. Lorsque le bébé de Clare n’arrête pas de pleurer, l’un des soldats le frappe contre un mur, laissant Clare et le spectateur traumatisés.

Le gant d'or – Grim Introductions

Basé sur les vrais crimes du tueur en série Fritz Honka, Le gant d'or n'est pas pour les cœurs faibles ou les estomacs faibles. L'écrivain / réalisateur Fatih Akin veut s'assurer que vous savez tout de suite dans quoi vous vous embarquez avec une seule ouverture graphique. Commençant par une photo d'une jambe de femme plus âgée accrochée sur le côté d'un lit taché de sang dans une chambre miteuse, les murs couverts de photos de femmes nues, Fritz entre de l'extérieur du cadre. Il traîne son corps mou hors du lit et sur le sol avec un bruit sourd. Il la dépouille de ses sous-vêtements et sort une scie, procédant à sa découpe en morceaux plus faciles à gérer. C’est une horrible déclaration de la dégradation à venir.