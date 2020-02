Méchant! Shawn Mendes fait pleurer ce fan en seulement 30 secondes (+ vidéo)

Shawn Mendes sait qu’il est beau et talentueux et l’utilise en sa faveur. Regardez dans cette vidéo comment il détruit l’un de ses millions de fans en seulement 30 secondes.

8 février 2020 10 h 36

Dans une spéciale où Shawn mendes Regardez les reprises de ses chansons qui font les fans du monde entier, le petit ami de Camila Cabello commente chacune d’entre elles, puis ses critiques sont montrées aux auteurs des reprises.

Quand, trois jours plus tard, Alexandra Porat voit comment son idole, Shawn mendesIl la loue et dit que sa voix est magnifique, la fille réagit en pleurant.

“C’est absolument irréel”, explique la jeune fille et ne cesse de remercier sa bien-aimée Shawn pour les compliments sur son exécution du thème “Dans mon sang”.

Mais Shawn mendes Il ne s’est pas arrêté là, il a également vu d’autres reprises de ses chansons: Mercy, Stitches or Treat you better.

