Médecins de «Grey’s Anatomy», «Scrubs» et «Dr. Maison envoie un message par COVID-19

Au milieu de COVID-19, nous avons dû voir des choses surprenantes, mais pour revoir Cristina Yang et Dr. Shepherd, ensemble encore, c’était quelque chose que même Shonda Rhimes ne pouvait pas accomplir. Mais maintenant, grâce à la grande pandémie, les médecins les plus célèbres de la télévision, appartenant à la série des «Grey’s Anatomy», «Scrubs», «Dr. House »,« Doogie Houser »et« Good Doctor », unissons nos forces pour envoyer un eraison du message de coronavirus.

Merci à l’idée de Olivia Wilde, qui est devenu célèbre en donnant vie à un médecin de la série Dr. House, des acteurs comme Sandra Oh, Patrick Dempsey et Kate Walsh de ‘Grey’s Anathomy»Zack Braff, Donald Faison et« Sarah Chalke » Scrubs; Peter Jacobson, Kal Penn de ‘Dr. House » et Freddie Highmore de ‘Le bon docteur » ainsi que Neil Patrick Harris lui-même, plus connu sous le nom de Doogie houser , parmi de nombreux autres acteurs qui ont joué le rôle de médecins dans différentes séries télévisées, ont partagé l’écran.

Mais cette fois, pour faire un vidéo spéciale honorer tous les professionnels de la santé qui se sont courageusement exposés en première ligne pendant la pandémie. Ancien Dr House, Olivia Wilde Il a téléchargé la vidéo en hommage à son compte Instagram,udiendo que les médecins et les infirmières, sont les vrais héros de cette histoire.

La grande surprise, sans aucun doute, est prise par Julianna Marguiles et Maura Tierney, les mêmes Carol Hathawey et Abby Lockhart, qui sont de retour ensemble après plus d’une décennie depuis la fin de “E.R.“Ou” Salle d’urgence “, soulignant l’importance vitale de la travail des agents de santé qui travaillent en première ligne.

Faison, il a dit aux médecins du monde entier que ce sont de vrais héros qui circulent dans les rues, Dempsey de Grey’s Anatomy, a pour sa part dit qu’il voulait remercier tous les médecins de la vie réelle, «les vrais et non ceux qui agissent à la télévision» les remerciant d’avoir fait de leur mieuxtandis que le petit Doogie, un peu plus âgé, il a avoué qu’il voulait être Aux côtés des médecins pour les assister, avouant que c’est la seule chose qu’ils sauraient faire en situation réelle, puisqu’ils l’ont fait à l’âge de 16 ans.

En tant que Chalke, célèbre pour son rôle d’Elliot Reid dans «Scrubs», elle n’a pas hésité à dire que si les vrais médecins ont besoin des fictifs, ils sont prêts, ils sont prêts à les aider dans ‘” pandemic stuff “. Sans aucun doute, ce voyage est un voyage dans le temps et un flashback assez rafraîchissant pour beaucoup. Profitez-en.